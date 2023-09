به تازگی کلیپی برای فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes منتشر شده که دلیل شروع این بازی‌ها را یادآور می‌شود. فیلم بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) پیش‌درآمدی برای مجموعه فیلم‌های «بازی‌های گرسنگی» به شمار می‌رود و سکان کارگردانی آن را […]

کلیپ تازه فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes علی محمدپناه ۸ مهر ۱۴۰۲ - 11:23

به تازگی کلیپی برای فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes منتشر شده که دلیل شروع این بازی‌ها را یادآور می‌شود. فیلم بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) پیش‌درآمدی برای مجموعه فیلم‌های «بازی‌های گرسنگی» به شمار می‌رود و سکان کارگردانی آن را نیز فرانسیس لارنس در دست دارد. به تازگی کلیپی برای این اثر سینمایی منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید. این کلیپ گزارشگر اخبار کاپیتول به نام لاکی فلیکرمن با بازی جیسون شوارتزمن را نشان می‌دهد که به بازگو کردن نحوه شکل‌گیری بازی‌های گرسنگی و دلیل برگزاری آن‌ها می‌پردازد. دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰ لاکی فیکرمن همچنین جد شخصیت سزار فلیکرمن با بازی استنلی توچی است که در چهار فیلم اصلی «بازی‌های گرسنگی» حضور داشته بود. در این اثر سینمایی، تام بلیث نقش کوریولانوس اسنو را بازی می‌کند و در کنار وی نیز ریچل زگلر نقش لوسی گری بیرد از منطقه ۱۲ را ایفا می‌کند. کمپانی لاینزگیت فیلم «بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها» را برای اکران در تاریخ ۱۷ نوامبر سال ۲۰۲۳ میلادی (جمعه ۲۶ آبان ۱۴۰۲) برنامه‌ریزی کرده است. منبع: کولایدر

