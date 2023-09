۱۰ فیلم با بهترین کلایمکس

کلایمکس یا همان نقطه اوج در فیلم باعث می‌شود تا یک اثر سینمایی بتواند هیجان‌انگیز و خارق‌العاده باشد و به اثری فوق‌العاده و بزرگ تبدیل شود.

کلایمکس یا نقطه اوج یا عطف فیلم، مهیج‌ترین و بحرانی‌ترین نقطه فیلم به شمار می‌رود که فرازگاه داستان است. در این لحظه، تنش و هیجان درگیری‌ها به اوج خودش می‌رسد و قهرمان داستان با بزرگ‌ترین آزمون خودش روبه‌رو می‌شود. رسیدن یک اثر به نقطه اوجی درخشان و رضایت‌بخش کاری بسیار دشوار است. این نقطه اوج باید انتظارات ایجاد شده در طول فیلم را برآورده کند و در عین حال، منطقی به نظر برسد و خبری از امدادهای غیبی (deus ex machina) در آن نباشد.

همین نیز به موضوع بحث کاربران وب سایت ردیت تبدیل شده و آن‌ها به صحبت درباره فیلم‌هایی پرداختند که به یادماندنی‌ترین و مهیج‌ترین نقطه اوج را داشته‌اند. در ادامه همراه با ما باشید تا به معرفی ۱۰ فیلم با بهترین نقطه اوج بپردازیم.

متن زیر حاوی اسپویل برای فیلم‌های نام برده شده است!

۱۰. فیلم هفت (Se7en) – محصول سال ۱۹۹۵

منبع متن: gamefa