تریلر خونین فیلم The Toxic Avenger منتشر شد

در نخستین تریلر منتشر شده از فیلم The Toxic Avenger شاهد وقایعی دیوانه‌وار و خونین هستیم.

فیلم The Toxic Avenger (انتقام‌جوی سمی) اثری ابرقهرمانی با المان‌های کمدی سیاه و بسیار خونینی بود که در سال ۱۹۸۴ اکران شد و روایت دیوانه‌وار آن استقبال مخاطبینش را به همراه داشت. حال پس از گذشت ۳۹ سال شاهد بازسازی این فیلم ابرقهرمانی به کارگردانی میکن بلیر هستیم که پیشتر نیز با ساخت فیلم I Don’t Feel at Home in This World Anymore (دیگر در این دنیا احساس در خانه بودن نمی‌کنم) تبحر خود را در به تصویر کشیدن چنین موضوعاتی ثابت کرده بود.

این فیلم در دنیایی خیالی و بسیار خشن و خونین جریان دارد. جایی که یک نگهبان کلوپ شبانه به نام وینستون علی‌رغم آن که از بیماری وحشتناکی رنج می‌برد اما رئیس او اهمیتی به این موضوع نشان نداده و هیچ کمکی به وینستون نمی‌کند. مسئله‌ای که سبب می‌شود تا وینستون آستین‌های خود را بالا زده و در حالی که سعی دارد تا حق خود را تصاحب نماید، در گودالی از مواد سمی سقوط کرده و تبدیل به انسانی عجیب و غریب می‌شود که درصدد انتقام از کسانی می‌افتد که باعث و بانی چنین درد و رنجی برای وی شده‌اند.

در ادامه می‌توانید به مشاهده تریلر عجیب و غریب این بازسازی بپردازید.

فیلم The Toxic Avenger که از بازیگرانی نظیر پیتر دینکلیج، جیکوب ترمبلی و الایجا وود بهره می‌برد، برای نخستین‌بار در جریان جشنواره فیلم “Fantastic Fest” به نمایش درخواهد آمد. اثری که هنوز تاریخ اکرانی برای آن اعلام نشده است.

منبع: کولایدر