بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی یک منبع داخلی، بازی بعدی استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) که یک آی‌پی جدید است، Eyes of Polaris نام خواهد داشت. The Tipster، که سابقۀ قابل توجه‌ای در افشای اطلاعات دارد، در توییت جدیدی متذکر شد که آی‌پی جدید استودیوی ناتی داگ Eyes of Polaris نام دارد. شایعه‌های […]

شایعه: بازی بعدی ناتی داگ Eyes of Polaris نام دارد محمد حسین کریمی ۹ مهر ۱۴۰۲ - 01:01