تیزر تازه انیمیشن سریالی Masters of the Universe: Revolution

سرویس آنلاین نتفلیکس به تازگی تیزری را برای انیمیشن سریالی Masters of the Universe: Revolution منتشر کرده است.

انیمیشن سریالی اربابان جهان: انقلاب (Masters of the Universe: Revolution) توسط کوین اسمیت ساخته شده و دنباله‌ای برای انیمیشن سریالی‌ای به همین نام است که در سال ۲۰۲۱ میلادی از سرویس آنلاین نتفلیکس پخش شده بود. گفته شده که این انیمیشن سریالی تازه دنباله‌ای برای انیمیشن He-Man and the Masters of the Universe از سال ۱۹۸۳ میلادی خواهد بود.

این تیزر تازه منتشر شده برای انیمیشن سریالی «اربابان جهان: انقلاب» شخصیت هی‌من قدرتمند و پدرش پادشاه رندور را به تصویر می‌کشد که با اسکیر گلو وحشتناک مقابله می‌کنند. این شخصیت شرور نه تنها قادر است که اندازه خودش را بسیار زیاد کند بلکه می‌تواند برای مقابله با این دو نفر به شکلی شبیه به عنکبوت در بیاید. در ادامه می‌توانید این تیزر را مشاهده یا دانلود کنید.

سرویس آنلاین نتفلیکس این تیزر را در رویداد Drop 01 به نمایش در آورده است، رویدادی که در آن، سرویس آنلاین نتفلیکس محتواهای انیمیشنی خودش را به مخاطبان و طرفداران معرفی می‌کند. شخصیت هی‌من در مرکز این تیزر تازه قرار دارد و از همین رو، انتظار می‌رود که این انیمیشن سریالی تمرکز بیشتری روی این شخصیت قرار بدهد.

انیمیشن سریالی «اربابان جهان: انقلاب» قرار است در سال ۲۰۲۴ میلادی از سرویس آنلاین نتفلیکس پخش شود.

منبع: cbr