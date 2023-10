هنرپیشه‌ی مشهور و توانمند سینما، رابرت پتینسون، می‌گوید که علی‌رغم سال‌ها تجربه‌ی کار در این صنعت هنوز هم هنگام کار به شدت مضطرب می‌شود.

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که هنر بازیگر، علی‌تمام جذابیت‌هایی که برای خود شخص هنرپیشه و طرفداران او دارد؛ شغل بسیار پراسترس و پرفشاری است و بازیگران مشهور بسیاری نیز در طول دوران حرفه‌ای خود به این مسئله پرداخته‌اند. حال رابرت پتینسون هنرپیشه‌ی مشهور سینما در این رابطه با جردن فرستمن، کمدین مشهور آمریکایی به گفتگو نشسته است؛ وی می‌گوید که هنوز هم به شدت از ترس از آینده‌ی کاری خود رنج می‌برد.

پتینسون در این رابطه می‌گوید:

من دائماً به این مسئله فکر می‌کنم که ممکن است انسان اکثر زندگی خود را بی‌شغل و ناامید بگذراند و در نهایت با خود بگوید من چیزی جز یک شکست کامل نیستم. این استرس‌زا ترین چیز در جهان است.

او همچنین گفت که هنگام کار ترس شدیدی از تحقیر شدن توسط دیگران دارد که این بخشی از احساسات منفی او نسبت به صنعت سینما را توجیه می‌کند.

رابرت پتینسون کار خود را از تئاتر آغاز کرد و با نقش‌آفرینی در فیلم Harry Potter and The Goblet of Fire (هری پاتر و جام‌ آتش) و Twilight (گرگ‌ومیش) به شهرت رسید. او سپس کار در سینمای مستقل را آغاز کرد و در فیلم‌هایی همچون Cosmopolis (جهان‌شهر) اثر دیوید کراننبرگ افسانه‌ای و Lighthouse (فانوس دریایی) اثر رابرت اگر کارگردان توانمند نقش‌آفرینی کرد.

در این دوره توانایی واقعی وی در هنری بازیگری به نمایش گذاشته شد و وی توانست تحسین گسترده‌ی منتقدین و طرفداران را برای هنرنمایی در این آثار برانگیزد. وی با فیلم Batman اثر مت ریوز بار دیگر به سینمای تجاری بازگشته است.

منبع: cbr