گاهی اوقات پیش می‌آید که یک بازی ویدیویی شگفت‌انگیز در اولین برخورد و مواجهه تاثیر بسیار بدی از خود به جای می‌گذارد، اما در ادامه مسیر به طرز قابل توجه‌ای بهتر می‌شود. در این مطلب قصد داریم تا به معرفی چنین بازی‌هایی بپردازیم.

شکی نیست که برداشت اولیه ما از هر چیزی اهمیت به سزایی در احساس ما نسبت به آن دارد. چه به سراغ یک مصاحبه کاری بروید، قصد انجام استند-آپ کمدی را داشته باشید یا هر چیز دیگری، باید مطمئن شوید که قوی آغاز می‌کنید. در غیر این صورت، در ادامه مسیر باید تقلای بیشتری کنید. این مشکل تنها مختص به انسان‌ها نیست و مدیوم‌های سرگرمی هم از این مشکل رنج می‌برند. یک بازی ویدیویی هم از این قاعده مستثنی نیست.

بسیاری از مخاطبان گیمینگ به عنوان راهی برای فرار از زندگی روزمره و مشکلات شخصی به سمت آن می‌روند. به همین سبب، رها کردن بازی‌هایی که از همان اول شما را جذب نمی‌کنند رخداد نادری نیست. هیچ کس هم نمی‌خواهد که زمان آزاد خود را صرف انجام فعالیتی کند که لذت‌بخش نیست.

در حالی که اکثر بازی‌های ویدیویی سعی می‌کنند تا از همان ابتدا شما را درگیر کرده و پای خود نگه دارند، برخی به خاطر طیفی از دلایل مختلف، چالش‌برانگیز آغاز می‌شوند. چه این دلیل یک بخش آموزشی طولانی یا دشوار، یک تصمیم داستانی بحث برانگیز یا صرفا طراحی ضعیف باشد، این بازی‌ها در شروع به بازیکنان ایده درستی از خود نمی‌دهند. این مسئله تاسف‌بار است. چرا که تمام این بازی‌ها ارزش وقت شما را دارند. البته اگر بتوانید برداشت اولیه خود از آن‌ها را کنار بگذارید.

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

