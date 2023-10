فروش فیزیکی EA Sports FC در بریتانیا ۳۰ درصد در مقایسه با FIFA 23 کاهش یافته است

EA Sports FC دومین عرضه فیزیکی بزرگ سال ۲۰۲۳ در بریتانیا را به دست آورد. اما با این حال، شاهد عقب‌نشینی آن نسبت به FIFA 23 هستیم.

به گفته کریس درینگ (Chris Dring)، رئیس GamesIndustry.biz، عنوان EA Sports FC که اولین شبیه‌ساز فوتبالی شرکت الکترونیک آرتز (EA) با این نام محسوب می‌شود، توانسته Hogwarts Legacy را در فروش فیزیکی شکست دهد، اما هنوز با رسیدن به عنوان The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom فاصله دارد.

آمار منتشر شده نیز نشان می‌دهد که فروش فیزیکی EA Sports FC در بریتانیا ۳۰ درصد در مقایسه با FIFA 23 کاهش یافته. درینگ اشاره می‌کند که الکترونیک آرتز در نتیجه تغییر نام این سری از FIFA – که بیش از ۲۵ سال از آن استفاده می‌شد – به EA Sports FC، انتظار تاثیر کوتاه مدتی را داشته است.

قابل توجه‌ترین تغییر در بازی امسال گنجاندن زنان در حالت Ultimate Team است که امکان حضور تیم‌هایی با هر دو جنسیت را فراهم می‌کند.

لیگ‌های برتر زنان انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیا و آمریکا به این حالت اضافه شده‌اند. بازیکنان زن و مرد می‌توانند در یک تیم بازی کنند و اگر آن‌ها بخشی از یک تیم وابسته باشند (مانند باشگاه فوتبال چلسی و زنان چلسی)، هماهنگی بیشتری با یکدیگر خواهند داشت.

