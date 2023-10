EA Sports FC 24 دومین عرضه بزرگ سال ۲۰۲۳ در بریتانیا است

EA Sports FC 24، اولین بازی فوتبالی EA Sports پس از جدا شدن از FIFA، نسبت به سال گذشته در هفته اول عرضه خود ۳۰ درصد فروش کمتری داشته است، اما توانسته روی کنسول نینتندو سوییچ عملکرد بهتری از خود نشان دهد.

اولین بازی در فرنچایز فوتبالی جدید Electronic Arts طبق انتظارات کار خود را در صدر جدول فروش بازی‌های فیزیکی بریتانیا آغاز کرده است. طبق آمار منتشر شده توسط Gfk، تعداد نسخه‌هایی که EA Sports FC 24 در هفته اول فروخته ۳۰ درصد کمتر از FIFA 23 است. انتظار می‌رفت که برندینگ جدید این بازی منجر به کاهش فروش در کوتاه مدت شود. حتی با این وجود رشدی در فروش دیجیتالی می‌تواند باعث جبران این افت شود.

حتی با وجود این افت فروش، EA Sports FC 24 توانسته دومین عرضه بزرگ در کشور بریتانیا در سال ۲۰۲۳ را داشته باشد. تنها The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom توانسته فروش بیشتری در هفته اول عرضه خود داشته باشد و با احتساب آمار دیجیتالی، این احتمال وجود دارد که EA Sports FC 24 در رتبه اول باشد. در اکثر پلتفرم‌ها شاهد افت فروش نسبت به FIFA 23 بوده‌ایم، اما جالب است بدانید که EA Sports FC 24 عملکرد بهتری روی سوییچ نسبت به FIFA 23 داشته است.

در رتبه‌های دیگر جدول هم اتفاق هیجان‌انگیزی نیافتاده است. رتبه اول هفته گذشته یعنی Mortal Kombat 1 با افت فروشی ۸۳ درصدی به رتبه دوم رسیده است. Mario Kart 8 Deluxe ،Hogwarts Legacy و Grand Theft Auto 5 هم سه عضو دیگر جمع پنج برتر هستند.

تخفیف فروشندگان هم منجر به افزایش فروش دو بازی و رسیدن آن‌ها به جمع ۱۰ برتر شده است. The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition از رتبه بیست و دوم به رتبه دهم رسیده و Star Wars Jedi: Survivor هم به لطف افزایش فروشی ۲۱۶ درصدی تا رتبه هشتم بالا آماده است.

شما می‌توانید فهرست ۱۰ بازی پرفروش در بازار فیزیکی بازی‌های بریتانیا در هفته منتهی به ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ را در ادامه مشاهده کنید:

رتبه عنوان ۱ EA Sports FC 24 ۲ Mortal Kombat 1 ۳ Hogwarts Legacy ۴ Mario Kart 8 Deluxe ۵ Grand Theft Auto V ۶ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ۷ Minecraft (Nintendo Switch) ۸ Star Wars Jedi: Survivor ۹ Call of Duty: Modern Warfare 2 ۱۰ The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition