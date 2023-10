پوستر تازه انیمه The Boy and The Heron

به تازگی پوستری برای انیمه سینمایی The Boy and The Heron ساخته هایائو میازاکی منتشر شده است که شخصیت اصلی داستان را نشان می‌دهد.

انیمه پسر و ماهی‌خوار (The Boy and The Heron) جدیدترین اثر ساخته هایائو میازاکی به شمار می‌رود که انتظار برای آن بسیار زیاد است. این اثر سینمایی در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو ۲۰۲۳ اکران شده و توانسته امتیاز ۱۰۰ درصد را در وب سایت راتن تومیتوز از منتقدان بگیرد.

انیمه سینمایی «پسر و ماهی‌خوار» قرار است در تاریخ ۸ دسامبر سال ۲۰۲۳ میلادی (جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲) روی پرده سینماها اکران شود و این در حالی است که این اثر در تاریخ ۲۲ نوامبر نیز به صورت محدود و ویژه اکران خواهد شد. حالا نیز در همین راستا پوستری برای آن منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید.

