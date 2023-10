با اینکه هنوز به نیمه دهه ۲۰۲۰ میلادی نرسیدیم اما تا به امروز فیلم‌های درام بسیار خوب و درخشانی به روی پرده سینماها آمدند.

در سال‌های اخیر، تغییر و تحولات بسیار زیادی در صنعت سرگرمی رخ داده و باعث شده تا این صنعت روز به روز متفاوت از قبل به نظر برسد. از به مرز نابودی کشیده شدن سالن‌های سینما به‌خاطر همه‌گیری کرونا تا شکل‌گیری سرویس‌های آنلاین جدید و همچنین اعتصابات توسط اعضای انجمن نویسندگان آمریکا و همچنین انجمن بازیگران، صنعت سینما در سال‌های اخیر تغییرات متعددی را شاهد بوده است.

با این حال، این تغییرات و تحولات در دنیای سینما سبب نشده تا فیلمسازان برجسته از ساخت آثار مهم و درخشان دست بکشند. در دهه جاری میلادی و تا به امروز آثار بسیار درخشان و جذابی به روی پرده سینماها آمده‌اند که احتمالاً تا نسل‌ها ماندگار خواهند بود و مورد توجه مخاطبان آینده نیز قرار خواهند گرفت. در ادامه همراه با ما باشید تا به معرفی بهترین فیلم‌های دهه ۲۰۲۰ میلادی تا به امروز بپردازیم.

۲۰. فیلم بلک باتم ما رینی (Ma Rainey’s Black Bottom) – محصول سال ۲۰۲۰

CODA, TÁR, The Fabelmans, The Last Duel

منبع متن: gamefa