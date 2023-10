اطلاعاتی از وضعیت پروژه جدید هایائو میازاکی منتشر شد

به نظر می‌رسد که هایائو میازاکی برای تولید پروژه بعدی خود برنامه‌های بسیار بزرگی خواهد داشت.

پس از گذشت ۱۰ سال به واسطه اکران The Boy and the Heron (پسرک و حواصیل) شاهد بازگشت مرد بزرگ دنیای انیمه یعنی هایائو میازاکی به میادین بودیم که استودیو جیبلی را نیز باری دیگر به مرکز توجه رسانه‌های دنیا بدل کرده است. اثری که اکرانی موفقیت‌آمیز و پر سر و صدا در کشور ژاپن داشته و حال برای اکران در کشورهای غربی آماده می‌شود تا طیف گسترده‌ای از مخاطبین خود را به وجد بیاورد.

با این حال به نظر می‌رسد که برخلاف برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها، نه تنها The Boy and the Heron آخرین اثر هایائو میازاکی نخواهد بود، بلکه او در همکاری با استودیو جیبلی برای تولید پروژه جدید خود نیز آماده شده است. زیرا طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده، این کارگردان صاحب سبک دنیای انیمه ایده‌هایی وسواس‌گونه برای پروژه جدید خود خواهد داشت.

این گزارش فاش می‌کند که هایائو میازاکی هر روز به پروژه جدید خود فکر کرده و کسی جلودار وی نخواهد بود. در حالی که به سبب شرایط جسمانی و سن و سالی که دارد، بسیاری از اطرافیانش خواهان دست کشیدن از تولید پروژه جدیدی هستند اما او به هیچ عنوان تسلیم نشده و حاضر به انجام کاری است که می‌تواند خوشحالش کند.

حال که The Boy and the Heron مشغول اکران در کشورهای مختلفی می‌باشد، هایائو میازاکی و همکار وی یعنی توشیو سوزوکی با خیالی راحت می‌توانند به سراغ پروژه جدیدی رفته تا باری دیگر مخاطبین این مدیوم را با داستانی شگفت‌انگیز و جلوه‌هایی چشم‌نواز به وجد بیاورند.

منبع: کامیک‌بوک