شایعه: بازی چندنفره The Last of Us به حالت تعلیق درآمده اما لغو نشده است

در ماه می (اردبیهشت ماه) گزارش شد که سونی (Sony)، تیم توسعه بازی چندنفره The Last of Us را پس از ارزیابی مجدد داخلی، کاهش داده است.

به نظر می‌رسد شاید هیچگاه بازی مستقل و چندنفره استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) از فرانچایز The Last of Us را نبینیم، یا حداقل نه به شکلی که استودیوی سازنده امیدوار بود بتواند آن را منتشر کند.

اوایل سال جاری میلادی، گزارش شد که تیم توسعه این پروژه پس از ارزیابی مجدد داخلی توسط سونی، با راهنمایی بانجی (Bungie) درباره مشکلات مربوط به رویکرد لایو سرویس بودن آن، به طرز قابل توجه‌ای کاهش یافته است.

در گزارشی که به تازگی منتشر شده، Kotaku اعلام کرده است که ناتی داگ تا پایان ماه، حداقل ۲۵ کارمند قراردادی خود را اخراج می‌کند و به لیست رو به رشد توسعه‌دهندگانی که در روزهای اخیر با اخراج مواجه شده‌اند، می‌پیوندد.

به علاوه، در این گزارش همچنین آمده که اگرچه بازی چندنفره The Last of Us به طور کامل کنسل نشده، اما در حالت تعلیق قرار دارد؛ بنابراین قطعاً اوضاع برای این پروژه خوب به نظر نمی‌رسد.

آیا ناتی داگ و سونی در نهایت سعی خواهند کرد بازی مورد بحث را به شیوه‌ای متفاوت بازگردانند یا خیر؟ هنوز مشخص نیست، اما حداقل، به طور فزاینده‌ای آشکار می‌شود که ما هرگز پروژه‌ای که ناتی داگ در ابتدا تصور می‌کرد جاه‌طلبانه‌ترین بازی آن‌ها خواهد بود را نخواهیم دید.

نظر شما در این باره چیست؟