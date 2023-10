شرکت Activision در حال حاضر برای چند سال آینده سری Call of Duty برنامه‌ریزی کرده و بیش از ۳۰۰۰ توسعه‌دهنده مشغول کار روی این فرنچایز هستند.

این را راب کوستیچ (Rob Kostich)، مدیر شرکت Activision، در مصاحبه‌ای با GamesBeat گفته است. کوستیچ در مورد ۲۰ سال اول فرنچایز Call of Duty و برنامه‌های Activision برای آینده آن صحبت کرد. با عرضه یک بازی در سال برای دو دهه گذشته، Call of Duty به دوره‌های زمانی متفاوتی سفر کرده و توانسته به سطوح مختلفی از موفقیت دست پیدا کند.

با وجود اینکه Call of Duty در ابتدا روی جنگ جهانی دوم تمرکز داشت، محبوبیت این سری با عرضه Modern Warfare افزایش قابل توجه‌ای داشت. بازی‌های محبوب Black Ops هم علاوه بر جنگ سرد بازیکن را به آینده‌ای نزدیک بردند و Infinite Warfare هم در آینده‌ای دور جریان داشت. به گفته کوستیچ Activision از هر بازی در این سری درس گرفته و بازی‌هایی که معمولا در دوران مدرن یا آینده نزدیک جریان دارند بیشترین موفقیت را کسب کرده‌اند:

به نظرم ما بازی‌های زیادی را ساخته‌ایم که در آینده جریان دارند. ما احتمالا تا جایی که می‌توانستیم به آینده رفته‌ایم. یک سری از بازی‌های ما هم در گذشته بوده‌اند. شما با گذشت زمان متوجه می‌شوید که طرفداران چه چیزی را بیشتر دوست دارند.

ما دائما در فاز برنامه‌ریزی بلند مدت هستیم. در حال حاضر ما تا سال ۲۰۲۷ برای بازی‌های Call of Duty برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی افزود:

شما می‌بینید که بازی‌های Black Ops و Modern Warfare به شدت محبوب هستند. ما قطعا بازی‌های دیگری هم داشته‌ایم که موفقیت زیادی داشته‌اند. مثلا بازی WW2 اصلی از Sledgehammer Games هم خیلی موفق بود.

به نظرم مهم‌ترین چیز رسیدن به یک تعادل است. ما باید به بازیکنان تجربه‌های متفاوت و سرگرم‌کننده‌ای را ارائه دهیم.

به گفته کوستیچ سلاح‌های موجود در هر دوره زمانی نقش بسزایی در تعیین کارآمد بودن آن دوره برای یک بازی Call of Duty دارند:

به نظرم در نهایت برای ما، سلاح‌ها بخش بسیار مهمی از یک بازی Call of Duty هستند. هم‌چنین شما به این مسئله فکر می‌کنید که هر دوره زمانی از نظر روایی به شما اجازه انجام چه کارهایی را می‌دهد.

چالش اصلی این است که وقتی وارد جنگ جهانی دوم یا قبل‌تر می‌شوید، انعطاف‌پذیر بودن و داشتن یک لحن واقع‌گرایانه که برای Call of Duty بسیار مهم است دشوارتر می‌شود. به علاوه طرفداران ما تعیین می‌کنند که Call of Duty چه هست و چه نیست.

وقتی وارد دوران مدرن می‌شود، انعطاف‌پذیری موجود بیشتر می‌شوید. کمی به آینده بروید و حتی می‌توانید کارهای بیشتری با سلاح‌های موجود انجام دهید.

دوران Black Ops خیلی جالب است چرا که Black Ops در مورد ماموریت‌های پنهانی است که هیچکس از آن‌ها خبر ندارد. پس ما می‌توانیم خلاقیت زیادی را به داستان این بازی‌ها تزریق کنیم.

با توجه به اینکه تمام استودیوهای اصلی Activision مشغول کار روی Call of Duty هستند، کوستیچ می‌گوید که بیش از ۳۰۰۰ توسعه‌دهنده روی این سری کار می‌کنند.

Activision جزئیات بیشتری را در مورد فرنچایز شوتر بلاک‌باستر خود در جریان استریم Call of Duty: Next در پنجم اکتبر برملا خواهد کرد. تمرکز این استریم حالت‌های چندنفره Modern Warfare 3، از جمله Zombies، در کنار نقشه جدید Call of Duty Warzone و هم‌چنین Call of Duty: Warzone Mobile خواهد بود.

Call of Duty: Modern Warfare 3 که قرار است در نوامبر امسال منتشر شود، دنباله مستقیمی برای Modern Warfare 2 است که توسط Sledgehammer Games و با کمک Infinity Ward توسعه یافته است. Treyarch هم مسئولیت بخش زامبی را بر عهده دارد.

طبق گزارشات بازی Call of Duty سال ۲۰۲۴ هم قرار است یک نسخه دیگر در سری Black Ops باشد.