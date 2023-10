بسته الحاقی High on Life: High on Knife منتشر شد

بسته الحاقی جدید بازی High on Life که High on Knife نام دارد با تم هالووینی عرضه می‌شود. داستان High on Knife حول محور نظارت شرکتی و تحویل کالا در روز سفارش می‌چرخد.

بسته الحاقی High on Knife برای شوتر کمدی High on Life در حال حاضر در دسترس قرار گرفته است. این بسته الحاقی که تمی هالووینی دارد دسته جدیدی از ماموریت‌ها را در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد. داستان این ماموریت‌ها در این مورد هستند که چگونه تحویل کالا در روز سفارش به لطف نظارت شرکتی آسان شده است.

استودیوی Squanch Games، توسعه‌دهنده بازی High on Life، بسته الحاقی High on Knife را اپیزود جدید و بزرگی توصیف کرده که پس از داستان بازی اصلی جریان دارد. در داستان High on Knife بازیکن به خانه می‌آید و یادداشتی را در مورد یک بسته تحویل داده شده به آدرس همراه چاقوی خود، Knifey، دریافت می‌کند. بازیکن سپس باید شخصا به خانه Knifey برود تا این بسته مرموز را ببیند.

در این بسته الحاقی بازیگران و کمدین‌های زیادی صدای خود را به شخصیت‌های مختلف قرض داده‌اند. گابوری سیدیب (Gabourey Sidibe) در نقش رئیس Muxxalon، سارا شرمن (Sarah Sherman) در نقش Harper، الک رابینز (Alec Robins) در نقش یک اسلحه جدید به نام Ball، کن مارینو (Ken Marino) در نقش یک انگل بیگانه و مایکل کاسک (Michael Cusack) در نقش Knifey ایفای نقش کرده‌اند.

بسته الحاقی High on Knife قیمتی ۱۴.۹۹ دلاری دارد و در حال حاضر روی پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و پلتفرم PC در دسترس قرار دارد. باندل High on Life و High on Knife هم با قیمت ۴۹.۹۹ دلار در دسترس است.