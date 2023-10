رده سنی دنباله‌های Aquaman و Dune برای اکران در سینماهای سراسر جهان اعلام شده است.

کمپانی برادران وارنر ماه‌های پر فراز و نشیب و شلوغی را در گیشه جهانی سپری می‌کند. از یک سو آثاری نظیر فلش و بلو بیتل آن‌طور که می‌بایست فروش نکرده و شکست‌های متعددی را رقم زده‌اند و در سوی دیگر ماجرا شاهد تبدیل شدن باربی به پرفروش‌ترین فیلم سال بوده‌ایم که تمامی توجهات را به سمت خود معطوف کرده است. حال این کمپانی انتظار دارد که ۲ پروژه مورد انتظار وی بتوانند فروش قابل قبولی را تجربه کرده و موفقیت‌هایی در حد و اندازه باربی را رقم بزنند.

فیلم Aquaman and the Lost Kingdom (آکوامن و امپراتوری گم شده) که به عنوان آخرین پروژه از دنیای سینمایی فعلی دی‌سی به شمار می‌رود، چندین و چند فیلم‌برداری مجدد را پشت سر گذاشته و هنوز هم اکران‌های آزمایشی آن با انتقادات فراوانی از سوی بینندگان مواجه بوده است. Dune: Part Two (تلماسه: بخش دوم) نیز پس از موفقیت‌های غیرمنتظره فیلم نخست، به دنباله‌ای حماسی و مورد انتظار تبدیل گشته که به سبب اعتصابات بازیگران و نویسندگان، با تاخیری چند ماهه در بازه اکران خود روبرو شده است.

حال طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده، رده سنی فیلم‌های نام برده شده مشخص گشته و هر جفت آن‌ها برچسب PG-13 را دریافت کرده است. برچسبی که نمایانگر الفاظ نه چندان مناسب برای کودکان و سکانس‌های خشن می‌باشد. فیلم نخست تلماسه در سال ۲۰۲۱ نیز همین رده سنی را دریافت کرده بود که نشان می‌دهد طرفدارانش جای نگرانی نخواهند داشت.

فیلم Aquaman and the Lost Kingdom به کارگردانی جیمز وان برای اکران در تاریخ ۲۰ دسامبر (۲۹ آذر) و Dune: Part Two به کارگردانی دنی ویلنوو برای اکران در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۲۴ (۲۵ اسفند) برنامه ریزی شده است.

منبع: کامیک‌بوک