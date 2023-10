استودیوی Kumi Souls Games و شرکت Playstack رسماً اعلام کردند که بازی سولزلایک دو بعدی The Last Faith در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۲ (۱۵ نوامبر ۲۰۲۳) عرضه خواهد شد. تریلر اعلام تاریخ انتشار بازی را در ادامه مشاهده می‌کنید: بازی The Last Faith در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۲ (۱۵ نوامبر ۲۰۲۳) برای پلی استیشن ۴، […]

ویدیو: بازی The Last Faith در تاریخ ۱۵ نوامبر عرضه خواهد شد محمد حسین کریمی ۱۲ مهر ۱۴۰۲ - 19:39