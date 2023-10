فروش نسخه Ultimate بازی EA Sports FC 24 از ۶.۸ میلیون واحد عبور کرد

بر اساس اعلام الکترونیک آرتز (Electronic Arts)، فروش بازی EA Sports FC 24 در طی دوره دسترسی اولیه یک هفته‌ای خود به بیش از ۶.۸ میلیون نسخه رسیده که فروش آن نسبت به بازی FIFA 23 با افزایش ۳۵ درصدی همراه بوده است.

فرنچایز FIFA حتی با وجود تغییر نام آن در نسخه‌ی اخیر، هرگز از نظر تجارت سودآور برای الکترونیک آرتز ناامیدکننده ظاهر نشده و این امر همچنان تغییری نکرده است. بازی EA Sports FC 24 هفته‌ی گذشته به صورت رسمی در سراسر جهان منتشر گردید، اما یک هفته قبل از آن برای دارندگان نسخه‌ی Ultimate اجازه‌ی دسترسی زودهنگام داده شد.

طبق گزارش Financial Times، الکترونیک آرتز اخیراً اعلام کرده است که ۶.۸ میلیون نسخه از EA Sports FC 24 در طی دوره دسترسی زودهنگام فروخته شده که افزایش ۳۵ درصدی در فروش را نسبت به مدت زمان دسترسی زودهنگام FIFA 23 نشان می‌دهد. شایان ذکر است که بازی مذکور در این مدت برای یک دوره آزمایشی ۱۰ ساعته برای مشترکین سرویس EA Play (و همچنین Xbox Game Pass Ultimate) در دسترس بود.

بازی EA Sports FC 24 هفته‌ی گذشته در صدر جدول پرفروش‌ترین عناوین فیزیکی بریتانیا قرار گرفت. با وجود آنکه آمار فروش فیزیکی بازی نسبت به FIFA 23 کمتر بوده، اما پس از The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom به عنوان دومین عرضه‌ی فیزیکی بزرگ سال ۲۰۲۳ بریتانیا لقب گرفت.

EA Sports FC 24 هم‌اکنون بر روی پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس سری ایکس/اس، ایکس باکس وان، نینتندو سوییچ و PC در دسترس است.

منبع: Gamingbolt