آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از The Nun II تا The Equalizer 3

این آخر هفته قرار است به معرفی فیلم ترسناک The Nun II و فیلم اکشن The Equalizer 3 و آثاری دیگر بپردازیم.

فرنچایز احضار (The Conjuring) از جمله فرنچایزهای بسیار جذاب و تماشایی ژانر وحشت به شمار می‎رود که تا به امروز توانسته مخاطبان بسیار زیادی را به خودش جلب کند و تحسین زیادی به دست بیاورد. نسخه فرعی این فرنچایز یعنی فیلم «راهبه» نیز با اکرانش در سال ۲۰۱۸ توانست مورد توجه قرار بگیرد و حالا نیز دنباله آن به نام فیلم راهبه ۲ (The Nun II) اکران شده که توانسته طرفداران این مجموعه را سرگرم کند.

در ادامه این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» علاوه بر معرفی فیلم «راهبه ۲» قرار است به بررسی فیلم ترسناک دیگری به نام فیلم عمارت متروکه (Haunted Mansion) از دیزنی بپردازیم، فیلمی که جنبه‌های کمدی نیز درون خودش دارد. علاوه بر این، به معرفی فیلم مستقل و تأثیرگذار صدای آزادی (Sound of Freedom) و همچنین آخرین فیلم دنزل واشنگتن در نقش رابرت مک‌کال یعنی فیلم اکولایزر ۳ (The Equalizer 3) می‌پردازیم. همراه با ما باشید.

فیلم راهبه ۲ (The Nun II)

انتخاب سردبیر ، فیلم و سریال ، مقالات سینما

The Equalizer, The Equalizer 3, The Nun, The Nun II

منبع متن: gamefa