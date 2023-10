خروج این شخص از ناتی داگ و پروژۀ The Last of Us سرویس محور پس از گزارش‌های اخیر مبنی بر اینکه این پروژه در میان انبوه اخراج‌ها به حالت تعلیق قرار گرفته است، صورت می‌گیرد.

تلاش‌های ناتی‌ داگ برای خلق یک بازی چندنفره سرویس‌محور در دنیای The Last of Us به نظر می‌رسد که به خوبی پیش نمی‌رود. گزارش‌های اخیر ادعا می‌کنند که پروژه چندنفره The Last of Us، به حالت تعلیق در آمده است. این خبر پس از گزارش‌هایی در اوایل سال جاری مبنی بر این که تعداد افراد تیم توسعه این پروژه، پس از ارزیابی مجدد داخلی توسط بانجی کاهش یافته است، منتشر شد.

اکنون، به نظر می‌رسد که اعضای کلیدی این تیم نیز در حال ترک استودیو هستند. همانطور که توسط کاربر توییتر Joanastic مشاهده شده، اندرو هاوارد (Anders Howard) که طراح اصلی کسب درآمد پروژۀ سرویس محور The Last of Us بود، این استودیوی را ترک کرده است. به‌روزرسانی اخیر پروفایل LinkedIn او تأیید می‌کند که او در سپتامبر از این شرکت جدا شده است. هاوارد در نوامبر سال گذشته به ناتی‌داگ پیوست. قبل از آن، او تقریباً هشت سال در اپیک گیمز (Epic Games) مشغول بود و روی Fortnite کار می‌کرد.

به تازگی گزارش شد که ناتی‌داگ حداقل ۲۵ کارمند قراردادی تیم کنترل کیفی خود را اخراج کرده، که به احتمال زیاد به دلیل وضعیت بازی چندنفره The Last of Us است. همه این‌ها نشان می‌دهد که این استودیوی تحت مالکیت سونی، در تلاش است تا پروژه چند نفره The Last of Us خود را از زمین بلند کند. مشخص نیست که آینده این پروژه چه خواهد شد، اما واضح است که ناتی‌داگ با چالش‌های زیادی مواجه است.