اپلیکیشن جدید سونی پیکچرز (Sony Pictures) به کنسول‌های PS4 و PS5 اضافه شده و فیلم‌هایش را به صورت رایگان به مشترکین Premium و Deluxe پلی استیشن پلاس ارائه می‌دهد.

این اپلیکیشن با نام Sony Pictures Core به کاربران اجازه می‌دهد تا ۲۰۰۰ فیلم جدید و کلاسیک سونی پیکچرز را خریداری یا اجاره کنند و عناوینی همچون Spider-Man: Across the Spider-Verse ،Spider-Man: No Way Home ،Uncharted ،The Equalizer ،Bullet Train و Ghostbusters: Afterlife را شامل می‌شود.

این فیلم‌ها هیچ‌گونه تبلیغی ندارند و لاین-آپ آن‌ها «به صورت دوره‌ای» به‌روز خواهد شد. فیلم‌های موجود در لاین-آپ اولیه عبارتند از Looper ،Kingsglaive: Final Fantasy XV ،Elysium و Resident Evil Damnation.

اپلیکیشن مورد بحث همچنین دارای یک دوره انحصار خواهد بود که در آن، برخی فیلم‌های سونی پیکچرز ابتدا فقط برای خرید در دسترس هستند. اولین مورد آن‌ها نیز در برخی بازارها مانند بریتانیا، فرانسه، آلمان و ژاپن، فیلم Gran Turismo است.

Playstation ، بازی ویدیویی ، فیلم و سریال ، نوع پلتفرم

PS Plus, Sony Pictures

منبع متن: gamefa