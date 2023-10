بر اساس اعلام شرکت سی‌دی پراجکت رد (CD Projekt Red)، مجموع آمار فروش سه‌گانه The Witcher و بازی Cyberpunk 2077 تا کنون از مرز ۱۰۰ میلیون نسخه عبور کرده است.

سی‌دی پراجکت رد در گزارش اخیر مالی خود آمار فروش سری The Witcher و عنوان Cyberpunk 2077 را اعلام کرد. طبق این گزارش، فروش عناوین مذکور تا به حال مجموعاً به بیش از ۱۰۰ میلیون نسخه رسیده است. لازم به ذکر می‌باشد که این آمار فروش فقط شامل سه‌گانه اصلی The Witcher می‌شود، به این معنی که فروش بازی Thronebreaker: The Witcher Tales در این آمار کل لحاظ نشده است.

همچنین این شرکت لهستانی اخیراً تایید کرده که فروش بازی Cyberpunk 2077 در حال حاضر از مرز ۲۵ میلیون نسخه فراتر رفته است. از سوی دیگر، بسته الحاقی Phantom Liberty که اخیراً منتشر شده، در هفته اول انتشار خود ۳ میلیون نسخه را به فروش رساند. در اوایل سال جاری میلادی نیز اعلام شد که بازی The Witcher 3 بیش از ۵۰ میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته است.

در حال حاضر بازی‌های جدیدی از فرنچایزهای The Witcher و Cyberpunk 2077 در دست توسعه قرار دارند. دنباله‌ی Cyberpunk و عنوان بعدی The Witcher در مراحل ابتدایی ساخت هستند و همچنین ریمیک نسخه‌ی اول The Witcher نیز با همکاری استودیوی Fool’s Theory در دست توسعه است.

منبع: Gamingbolt