اخراج تعدادی از کارمندان Telltale Games ناشی از شرایط فعلی بازار بوده است

تل‌تیل گیمز (Telltale Games) همچنین اعلام کرده که بازی The Wolf Among Us 2 همچنان در دست توسعه قرار دارد، گرچه جزئیات بیشتری در این خصوص به اشتراک گذاشته نشده است.

استودیوی تل‌تیل گیمز پس از تعطیل شدن در سال ۲۰۱۸، در سال ۲۰۱۹ به لطف خرید دارایی‌های باقی‌مانده خود را بازیابی نمود و به عرصه‌ی ساخت بازی‌های ویدیویی بازگشت. با این حال، به نظر می‌رسد که استودیوی مذکور در شکل تازه خود یک بار دیگر دوره‌ی سختی را پشت سر می‌گذارد.

صنعت بازی در هفته‌های اخیر با موجی از اخراج‌ها مواجه شده است و شرکت‌هایی مانند اپیک گیمز (Epic Games)، کریستال داینامیکس (Crystal Dynamics)، ناتی داگ (Naughty Dog) تیم۱۷ (Team17)، کریتیو اسمبلی (Creative Assembly) و سایرین تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند. حال به‌تازگی نام تل‌تیل گیمز نیز به این فهرست اضافه شده است.

تل‌تیل گیمز با انتشار پستی در صفحه‌ی توییتر خود علت اخراج تعدادی از کارمندان این استودیو را توضیح داد.

با توجه به شرایط فعلی بازار متأسفانه اخیراً مجبور شدیم برخی از تیم خود را کنار بگذاریم. ما این اقدام را ساده نگرفتیم و تعهد ما به داستان سرایی و یافتن راه‌های جدید برای انجام این کار ثابت باقی می‌ماند. ما از همه به خاطر فداکاری‌شان در این ماجراجویی سپاسگزاریم و برای حمایت از همه آسیب‌دیدگان نهایت تلاش خود را انجام می‌دهیم.

این سازنده همچنین می‌‍‌گوید که The Wolf Among Us 2 همچنان در حال توسعه است، اگرچه جزئیات بیشتری از آن در دست نیست.

تمام پروژه‌هایی که در حال حاضر در دست توسعه قرار دارند، همچنان در حال تولید هستند و ما در حال حاضر هیچ اخبار و به‌روزرسانی دیگری نداریم.

در اوایل سال جاری میلادی اعلام شد که انتشار بازی The Wolf Among Us 2 تا سال ۲۰۲۴ به تعویق افتاده که دلیل اصلی آن تغییر از موتور گرافیکی آنریل انجین ۴ به آنریل انجین ۵ بوده است.

