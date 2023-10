طبق اطلاعات فاش شده از سوی یک منبع داخلی، استودیوی سانتا مونیکا (Santa Monica) روی پروژۀ بعدی God of War کار می‌کند که یا بستۀ‌الحاقی Ragnarok خواهد بود یا یک گسترش‌دهندۀ مستقل مانند Uncharted: Lost Legacy.

ViewerAnon، منبع داخلی مذکور، در این باره گفت:

[…] استودیوی Santa Monica روی چیزهای جدیدی از فرنچایز GOD OF WAR کار می‌کند، اما نمی‌دانم با یک DLC برای RAGNAROK طرف هستیم یا یک نیمه-ادامه و گسترش‌دهندۀ مستقل.

پیش از این نیز یک منبع داخلی معتبر دیگر به نام The Snitch به بستۀ‌الحاقی God of War Ragnarok اشاره کرده و متذکر شده بود که احتمال دارد در مراسم The Game Awards 2023 که کمتر از دو ماه دیگر برگزار خواهد شد، برای اولین بار از آن رونمایی شود.