طبق اطلاعات فاش شده از سوی یک منبع داخلی، در استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) از بازی چندنفره The Last of Us به عنوان یک پروژۀ مرده یاد می‌شود.

ViewerAnon، منبع داخلی مطرح سینما و صنعت گیمینگ، در پاسخ به گمانه‌زنی طرفداران متذکر شد که از این پروژه به عنوان یک بازی مرده یاد می‌شود و ناتی داگ روی پروژه‌های دیگری متمرکز شده است. گزارش‌های اخیر اما، ادعا می‌کنند که پروژه چندنفره The Last of Us، به حالت تعلیق در آمده. این خبر پس از گزارش‌هایی در اوایل سال جاری مبنی بر این که تعداد افراد تیم توسعه این پروژه، پس از ارزیابی مجدد داخلی توسط بانجی کاهش یافته است، منتشر شد.

اندرو هاوارد (Anders Howard) که طراح اصلی کسب درآمد پروژۀ سرویس محور The Last of Us بود، این استودیوی را مدتی پیش ترک کرد. به‌روزرسانی اخیر پروفایل LinkedIn او تأیید می‌کند که وی در سپتامبر از این استودیو جدا شده است. هاوارد در نوامبر سال گذشته به ناتی‌داگ پیوست. قبل از آن، او تقریباً هشت سال در اپیک گیمز (Epic Games) مشغول بود و روی Fortnite کار می‌کرد.

