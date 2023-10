Urzikstan به‌ عنوان یکی از نقشه‌های موجود برای حالت بتل‌ رویال Call of Duty: Warzone به Vondel می‌پیوندد. ریون سافتور (Raven Software)، توسعه‌دهنده، و اکتیویژن (Activision)، ناشر Call of Duty، از نقشه اصلی بعدی که به Call of Duty: Warzone می‌آید رونمایی کردند. این نقشه Urzikstan نام دارد و دارای ۱۱ نقطه متفاوت به همراه […]

نقشه‌ی جدید Call of Duty Warzone به نام Urzikstan رونمایی شد رامتین فخرزاده ۱۴ مهر ۱۴۰۲ - 13:33