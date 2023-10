نسخه Complete Edition برای Cyberpunk 2077 تایید شد

شرکت لهستانی سی‌دی پراجکت (CD Projekt) برنامه‌های خود را برای انتشار نسخه Complete Edition بازی Cyberpunk 2077 تایید کرد. با ما همراه باشید.

طی جلسه‌ای که در روز پنج‌شنبه با حضور سرمایه‌گذاران برگزار شد، از این شرکت در مورد برنامه‌های مربوط به نسخه “Game of the Year edition” سوال شد. مایکل نواکوفسکی (Michał Nowakowski)، مدیر بازرگانی سی‌دی پراجکت، ادعا کرد:

در رابطه با نسخه کلکسیونی بازی، ما هنوز نام آن را نمی‌دانیم، اما وقتی زمان آن فرا برسد، قطعاً به شما اطلاع خواهیم داد.

عنوان Cyberpunk 2077 در دسامبر ۲۰۲۰ منتشر شد و ماه گذشته، سی‌دی پراجکت تنها بستۀالحاقی بازی را به نام Phantom Liberty منتشر کرد. در رابطه با وجود یک نسخه ویژه برای این بازی، نواکوفسکی گفت که بازیکنان لزوماً نباید انتظار داشته باشند که سی‌دی پراجکت مسیری مشابه با The Witcher 3: Wild Hunt را دنبال کند.

The Witcher 3 در ماه مه ۲۰۱۵ (اردیبهشت ۱۳۹۴) منتشر شد. نسخه Game of the Year edition که شامل بازی پایه، دو بستۀالحاقی آن و دیگر DLCها بود، در آگوست ۲۰۱۶ (مرداد ۱۳۹۵) عرضه گشت. نواکوفسکی گفت:

نمی‌خواهیم بازی‌های خود را با هم مقایسه کنیم، زیرا در آینده شاید رویکردی جدید را اتخاذ کردیم، رویکردی متفاوت با The Witcher. تا زمانی که نسخه Complete Edition را منتشر نکرده‌ایم، لازم نیست آن را با The Witcher مقایسه کنید. ما اهدافی داریم، اما هنوز زمان آن نرسیده است که درباره آن‌ها صحبت کنیم.

منبع متن: gamefa