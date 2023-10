احتمال ساخت فصل دوم Ahsoka توسط لوکاس فیلم

به دنبال پخش قسمت آخر فصل اول سریال Ahsoka، پایگاه خبری ددلاین اعلام داشته که صحبت‌هایی درباره ادامه دادن داستان سریال صورت گرفته است.

درحالیکه بسیاری معتقدند فیلم بعدی جنگ ستارگان به کارگردانی دیو فیلونی، سری جدید این دنیاست، منابع داخلی مدعی شده‌اند دیزنی و لوکاس فیلم علاقمند به ساخت فصل دوم Ahsoka هستند.

گرچه هنوز فصل دوم چراغ سبز نگرفته است. ابتدا اعلام شد که فیلونی فیلم جنگ ستارگان را در تاریخ آوریل ۲۰۲۳ می‌سازد و سپس گفته شد این فیلم کراس‌اوری با The Mandalorian, The Book of Boba Fett و Ahsoka دارد. چند ماه بعد شایعاتی مبنی بر ساخت اقتباسی از رمان افسانه‌های جنگ ستارگان ۱۹۹۱ منتشر شد و حضور تراون در فصل یک Ahsoka نمایانگر حقیقت داشتن آن شایعات بود.

در این سریال، آسوکا تانو و سابین رن سرنوشت کهکشان را برای دنبال کردن ازرا بریجر به خطر می‌اندازند. آن‌ها وارد کهکشان جدیدی می‌شوند که تراون بیش از یک دهه بدان جا تبعید شده است. آسوکا و سابین کسانی هستند که در کهکشان گیر می‌افتند و ازرا و تراون به خانه باز می‌گردند.

صرف نظر از اینکه فیلونی فیلم جدیدی از جنگ ستارگان می‌سازد یا فصل دوم آسوکا را کلید می‌زند، مشخص است که تراون آنتاگونیست اصلی سریال است.

