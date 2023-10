کمک نیک فیوری به کاپیتان مارول در جدیدترین تیزر The Marvels

نیک فیوری در ابتدای تیزر جدید The Marvels می گوید: ما در جنگ هستیم. کاپیتان مارول، ما برای نجات جهان به تو نیاز داریم.

این تیزر ۳۰ ثانیه‌ای با عنوان «جنگ»، نگاهی سریع بر چندین صحنه اکشن مختلف از سری جدید دنیای سینمایی مارول دارد.

طرفداران همچنین می‌توانند در یکی از این کلیپ‌های کوتاه، دوست اسرارآمیز کاپیتان مارول، پارک سئوجون، که گمان می‌رود شخصیت کمیک شاهزاده یان آلادنا باشد را ببینند.

در خلاصه فیلم اینگونه آمده:

وقتی کاپیتان مارول بخاطر وظیفه شناسی به یک کرم چاله غیرعادی مرتبط با کری می‌رود، قدرت‌هایش با سوپر طرفدار جرسی سیتی، کامالا خان با نام مستعار خانم مارول، و خواهرزاده کارول که اکنون فضانورد S.A.B.E.R، کاپیتان مونیکا رامبو است، یکی می‌شود. این سه نفر باید با هم متحد شوند و یاد بگیرند تا جهان را با نام The Marvels نجات دهند.

در حالی که Marvels به عنوان دنباله چندین پروژه MCU عمل می‌کند: Avengers: Endgame، WandaVision، Ms. Marvel و Secret Invasion، این سری دنباله‌ای بر کاپیتان مارول ۲۰۱۹ است. سری اول با موفقیت یک میلیارد دلاری برای استودیو مارول، کارول دانورز با بازی بری لارسون را به مخاطبان معرفی کرد، که در فیلم‌های Endgame, Shang Chi و the legend of the Ten rings و Ms. Marvel ظاهر شد. مونیکا رامبو (تیونا پریس)، کامالا خان/خانم مارول (ایمان ولانی) و نیک فیوری (ساموئل ال جکسون) به کارول دانورز برای ماجراجویی بعدی او ملحق می‌شوند.

فیلم The Marvels پس از ماجراجویی‌های شخصیت‌هایش در WandaVision، Ms. Marvel و Secret Invasion را دنبال می‌کند. دیگر شخصیت‌هایی که حضورشان در The Marvels تایید شده است عبارتند از: مادر کامالا خان، مونیبا (زنوبیا شروف)، پدر یوسف (موهان کاپور) و برادر بزرگ‌تر عامر (ساگار شیخ)، مادر مونیکا ماریا رامبو (لاشانا لینچ) و مامور ف‌بی‌آی، جیمی وو (رندال پارک). زاوه اشتون، که با تام هیدلستون (لوکی) یکی از اعضای اصلی MCU نامزد کرده است، به عنوان دار-بن، یک دانشمند جنگجوی کری که تبدیل به سیاستمداری شده است، به این مجموعه ملحق می‌شود که به گفته نیا داکوستا، کارگردان فیلم، به سیاستمداری تبدیل شده که در تلاش برای نجات مردم سیاره هالا و رساندن آن‌ها به جایگاه واقعیشان در جهان است.

The Marvels در تاریخ ۱۰ نوامبر به عنوان بخشی از فاز ۵ MCU در سینماها اکران می شود.

