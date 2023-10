طبق خبر منتشر شده از سوی پایگاه خبری ددلاین، فیلم بیوگرافی مارتین لوتر کینگ جونیور در دست ساخت قرار دارد.

استودیو یونیورسال پیکچرز این فیلم را می‌سازد و از کتاب بیوگرافی جاناتان ایگ به نام King: A Life اقتباس خواهد کرد.

کریس راک در حال مذاکره برای در اختیار گرفتن سکان کارگردانی فیلم است تا این شانس به او داده شود بعد از سیلی که در مراسم اسکار سال گذشته خورد، مجدد تیتر اخبار باشد. استیون اسپیلبرگ تهیه‌کنندگی این فیلم را عهده‌دار است.



مارتین لوتر کینگ جونیور، رهبر آمریکایی برجسته‌ای در زمینه حقوق مدنی بود که بخاطر مقابله با خشونت و نقشش در جنبش حقوق مدنی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ شناخته شده است. وی در سال ۱۹۶۴ برای مقابله با نژادپرستی برنده جایزه نوبل شد. همین مسئله باعث شده تا داستان زیادی برای ساخت بیوگرافی وی وجود داشته باشد.



قبلا فیلم تاریخی Selma به کارگردانی آوا دوورنی ساخته شد که اشاره بر رژه حق رای انتخابات ۱۹۵۶ سلما و مونگومری به رهبری مارتین لوتر داشت. اما جای فیلمی که زندگی این شخصیت را کامل و جامع به تصویر بکشد، وجود دارد.



راک تجربه کارگردانی فیلم‌هایی همچون Top Five, Head of State و I Think I Love My Wife را در کارنامه خود داشته و این مسئله جدیدی برای وی نیست.



منبع: کولایدر