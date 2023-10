پروفایل لینکدین یکی از اعضای ناتی داگ به ریمستر The Last of Us Part 2 اشاره دارد

شواهد جدید حاکی از آن است که ریمستر بازی The Last of Us Part 2 توسط استودیوی ناتی داگ در دست توسعه قرار دارد.

اخیراً در توضیحات صفحه‌ی پروفایل لینکدین مارک پاجاریو (Mark Pajarillo)، یکی از توسعه‌دهندگان شاغل در ناتی داگ که از ژانویه ۲۰۲۱ در این استودیو مشغول به کار بوده، به ریمستر The Last of Us Part 2 اشاره شده است.

توضیحات پروفایل لینکدین مارک پاجاریو به شرح زیر است:

این توسعه‌دهنده مسئول نظارت بر تولید تمام دارایی‌های هنری محیطی، سلاح‌ها و وسایل تعاملی برای دو عنوان نمادین The Last of Us: Part 1 و The Last of Us 2: Remastered است.

در حالی که سونی به صورت رسمی ریمستر The Last of Us Part 2 را معرفی نکرده است، اما پیش‌بینی که در نهایت این اتفاق رخ دهد. پیش‌تر در جولای سال جاری میلادی، Gustavo Santaolalla، آهنگساز The Last of Us Part 2، به صورت ضمنی اشاره کرد که یک نسخه‌ی بهبود یافته از این بازی توسط ناتی داگ در حال توسعه است.

Santaolalla که وظیفه‌ی آهنگسازی نسخه‌ی اول The Last of Us و سریال تلویزیونی آن را را بر عهده داشته، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت Blender به ساخت نسخه جدیدی از The Last of Us Part 2 اشاره کرد. در طول مکالمه، یکی از مصاحبه‌کنندگان از انجام بازی و فهمیدن اینکه Santaolalla در آن نقشی کوتاه دارد ابراز خوشحالی کرد.

چند گزارش در سال گذشته اشاره کردند که ناتی داگ روی نسخه‌ی Director’s Cut بازی The Last of Us Part 2 کار می‌کند و برخی از منابع نزدیک به وب‌سایت VGC پیش‌تر اشاره کرده بودند که این بازی معرفی نشده نیز در حال تکمیل شدن است.

بازی The Last of Us Part 2 در ژوئن ۲۰۲۰ برای پلی استیشن ۴ منتشر شد و یک سال بعد، آپدیت عملکرد برای نسخه‌ی PS5 دریافت کرد.

منبع: Videogameschronicle