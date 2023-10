با توجه به پایان‌بندی بازی Lies of P، انتظارات و گمانه‌زنی‌ها در مورد DLC برای آن شدت گرفته‌اند. حال به نظر می‌رسد که این DLC در دست توسعه قرار دارد.

به نظر می‌رسد که استودیوی Neowiz، توسعه‌دهنده بازی Lies of P، مشغول کار روی DLC برای این بازی سولزلایک است. یکی از کاربران X (توئیتر سابق) به نام Okami Games متوجه شده که فهرست نیازمندی‌های شغلی این استودیو آپدیت شده و ظاهرا Neowiz به دنبال استخدام توسعه‌دهندگان بیشتر برای یک DLC است. گزارشی از IGN هم تایید کرده که این استودیو ظاهرا به دنبال استخدام یک Quest Planner برای این DLC است.

گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد این DLC وجود دارد، خصوصا با توجه به اینکه داستان Lies of P شرایط را برای روایت داستان‌های بیشتر در این جهان فراهم می‌کند. سکانس پس از تیتراژ بازی به این مسئله اشاره می‌کند که احتمالا قرار است شاهد حضور یک شخصیت کلاسیک دیگر، این بار از فیلم The Wizard of OZ، در جهان Lies of P باشیم.

بازی Lies of P در ماه سپتامبر عرضه شد و توانست نقدها و واکنش‌های بسیار مثبتی را دریافت کند. این بازی در حال حاضر برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی استیشن ۵، ایکس باکس وان، پلی استیشن ۴ و پلتفرم PC در دسترس قرار دارد. برای اطلاعات بیشتر در مورد این بازی می‌توانید نقد و بررسی آن را مطالعه کنید.