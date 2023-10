بازی The Last of Us Part 2 ممکن است به زودی به PS Plus اضافه شود

بازی The Last of Us Part 2، که عنوانی انحصاری برای کنسول های پلی استیشن است، احتمالا به زودی روی سرویس اشتراک PS Plus Extra/Premium در دسترس قرار گیرد

فروشگاه پلی استیشن با یک بنر تبلیغاتی جدید برای سطوح مختلف PS Plus به‌روز شده که در آن The Last of Us Part 2 در کنار Hogwarts Legacy و Horizon Forbidden West قرار گرفته است. دو بازی اول در حال حاضر در کاتالوگ های PS Plus Extra و Premium موجود نیستند. با این حال، Hogwarts Legacy به احتمال زیاد به دلیل در دسترس بودن به عنوان نسخه آزمایشی رایگان برای مشترکین PS Plus Premium، به عنوان بخشی از این تبلیغ استفاده می‌شود. علاوه بر این، Horizon Forbidden West نیز به تازگی به کاتالوگ PS Plus Extra اضافه شده است.

PC ، PlayStation 4 ، PlayStation 5 ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Last Of Us Part II, Naughty Dog, Playstation Plus, Sony

منبع متن: gamefa