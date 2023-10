شایعه: قیمت، مشخصات و تاریخ عرضه Nintendo Switch 2 فاش شد

اطلاعاتی که به تازگی در فضای مجازی دست به دست می‌چرخند، ادعا می‌کنند که حاویِ قیمت، مدل‌ها، قابلیت‌ها و تاریخ عرضه کنسول Nintendo Switch 2 هستند.

نینتندو سوییچ هر روز به پایان خود نزدیک‌تر می‌شود و به همین خاطر، هربار شایعات جدیدی از دنباله آن می‌شنویم. شایعات جدید که امروز درباره آن‌ها بحث خواهیم کرد، از فردی با نام کاربری SoldierData در دیسکورد به‌دست آمده‌اند؛ حسابی که قبلاً اطلاعاتی درباره Rise of the Ronin و بسته الحاقی God of War: Ragnarok را به The Snitch، منبع داخلی شناخته‌شده دنیای بازی‌ها، ارائه داده بود. طبق گفته او، شرکت نینتندو برای کنسول جدید خود تاریخ انتشار داخلیِ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۴ (۳ مهر ماه ۱۴۰۳) را تعیین کرده اما اگر برنامه‌ها به هر دلیلی طبق نقشه پیش نروند، تاریخ عرضه بعدی روی ۳ نوامبر ۲۰۲۴ (۱۳ آبان ۱۴۰۳) تظیم شده است.

SoliderData ادعا می‌کند که این کنسول با نام رمز “NG” شناخته می‌شود اما این، اسمی نیست که از طرف خود شرکت تعیین شده باشد و صرفاً توسعه‌دهندگان این نامِ رمزی را برای کنسول جدیدِ خود، برگزیده‌اند. علاوه بر این‌ها، منبع افشاگر گفته است که نینتندو بعدی با دو مدل عرضه خواهد شد؛ یکی مدل دیجیتالی با قیمت ۴۰۰ دلار و دیگری مدل ویژه که ۴۴۹ دلار قیمت خواهد داشت. البته SoliderData می‌گوید که قیمت‌ها قطعی نیستند و امکان دارد تغییر کنند. منابع داخلی به او گفته‌اند که این کنسول، دارای برخی ویژگی‌های واقعیت افزوده (Augmented Reality) است و به نظر نمی‌رسد صفحه نمایشگر OLED داشته باشد.

ضمناً SoldierData گزارش داده که با توجه به وجود مدل دیجیتالی، شرکت نینتندو ظاهراً حافظه داخلی کنسول بعدی خود را در هر دو مدل، به شدت افزایش داده است. طبق گفته او، نینتندو نمی‌خواهد فقط کنسولی بالا رده داشته باشد که مشتریان معمولی قادر به تهیه و استفاده‌ از آن نیستند و در عوض، علاقه دارد مدلی ارزان‌تر به بازار عرضه کند تا سهم بزرگتری از مخاطبان را به‌دست آورد.

در رابطه با بازی‌های ترد پارتی اما SoldierData ادعا کرد که دموی پخش شده از نینتدو سوییچ ۲ در رویداد GamesCom 2023، ضرورتاً برای جذب علاقه توسعه‌دهندگان و ناشران شخص ثالث به نمایش درآمد. نینتندو تقریباً یک سال زودتر از عرضه، به توسعه‌دهندگان زمان داده است تا قابلیت‌های سخت‌افزار جدید را آزمایش کنند و برای روز عرضه، عنوانی برای انتشار داشته باشند.

پیش‌تر و در جریان مصاحبه‌ای با شونتارو فوروکاوا (Shuntaro Furukawa)، مدیرعامل نینتندو، وی اعلام کرد که تا پایان مارس ۲۰۲۴ تمرکز شرکت روی سوییچ خواهد بود و پس از آن، تا پایان سالِ مالیِ بعدی در مارس ۲۰۲۵، به پشتیبانی از این کنسول ادامه خواهد داد. اظهارات فوروکاوا می‌توانند نشان‌دهنده این باشند که بعد از مارس ۲۰۲۴، کنسول جدید منتشر می‌شود و تمرکز شرکت روی آن خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود در این سال، نینتندو سوییچ بعدی به بازار عرضه شود و بازی‌های بعدی آن نیز همزمان یا متعاقباً، رونمایی خواهند شد.

فراموش نکنید که مطالب ارائه شده از سمت SoldierData، در حال حاضر چیزی جز شایعاتی غیررسمی نیستند و نمی‌توان با اطمنیان به آن‌ها استناد کرد.

