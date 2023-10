وضعیت تولید The Wolf Among Us 2 نامشخص است و خیلی‌ها دیگر در برنامه‌های آیندۀ استودیو حضور ندارند.

انتظار طرفداران برای عرضۀ The Wolf Among Us 2 از نوع طولانی‌اش بوده و حتی گاهی تصور این‌که دنبالۀ موردانتظارشان را منتشر شده ببینند سخت می‌شد. با این وجود بعد از تأسیس دوبارۀ استودیوی تل‌تیل امیدها بازگشتند و حالا مثل این‌که روند توسعۀ بازی دوباره به مشکل خورده است؛ چراکه تعداد زیادی از اعضای تیم توسعه دیگر در استودیو حضور ندارند.

استودیوی تل‌تیل قبلاً هم گفته بود که تعدادی از کارکنانش را به‌دلیل شرایط موجود در بازار کنار گذاشته است. در آن زمان البته هنوز مشخص نشده بود که این خانه‌تکانی تا چه حد گسترده بوده؛ حالا اما جونا هانگ (Jonah Huang) کارگردان سینمایی سابق در تل‌تیل در صفحۀ اجتماعی‌اش جواب این سوال را می‌دهد:

ممکن است مسئلۀ ناراحت‌کننده‌ای باشد؛ اما احساس می‌کنم لازم است به خبرهای مرتبط با برکناری توسعه‌دهندگان گیمینگ اضافه کنم. تل‌تیل بیشتر ما را در اوایل سپتامبر کنار گذاشت. ولی راجع به شرایط Wolf Among Us 2 [به‌دلیل قراردادی که با استودیو امضا کرده‌ام] نمی‌توانم چیزی بگویم.

حالا روی چیزی که برایم مهم است تمرکز می‌کنم: بازی خودم و این جمله که: «صنعت گیمینگ باید یکپارچه باشد.» جونا هانگ

تیم توسعه‌دهندۀ The Wolf Among Us 2 از ابتدای کار تیم کوچکی بود و به‌همین دلیل خطر لغو شدن بازی چندان دور از تصور نیست؛ با این حال استودیوی تل‌تیل هم‌چنان اعلام می‌کند که روند تولید این بازی متوقف نشده است.

Wolf Among Us 2 قرار بود تا در سال ۲۰۲۳ منتشر شود اما اوایل امسال بود که انتشار بازی به تأخیر افتاد و با تغییر موتور به آنریل انجین ۵، وارد بازۀ زمانی سال ۲۰۲۴ شد.

