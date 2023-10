مت شکمن به صحبت درباره بازیگران فیلم Fantastic Four پرداخته است

فیلم Fantastic Four یکی از موردانتظارترین پروژه‌های دنیای سینمایی مارول می‌باشد که مت شکمن کارگردانی آن را بر عهده خواهد داشت.

با خریداری فاکس توسط کمپانی دیزنی، یکی از آرزوهای دیرینه طرفداران دنیای کمیک به واقعیت بدل گشت و شاهد اضافه شدن گروه Fantastic Four (چهار شگفت‌انگیز) به دنیای سینمایی مارول بودیم. مسئله‌ای که البته بر پرده سینما به این زودی‌ها به وقوع نخواهد پیوست و برای تماشای ماجراجویی‌های این گروه ابرقهرمانی باید تا سال ۲۰۲۵ صبر نماییم. پروژه مورد انتظار و پر سر و صدایی که توسط مت شکمن کارگردانی شده و هنوز از لیست بازیگران آن اطلاعی نداریم.

با این حال اعتصابات بازیگران و نویسندگان هالیوودی طی ماه‌های اخیر به حدی جنجالی بود که طرفداران مارول را نگران آینده MCU نمود؛ مخصوصاً آن که حتی یک بازیگر از فیلم Fantastic Four نیز رونمایی نشده است. مسئله‌ای که واکنش کارگردان ۴۸ ساله آمریکایی که در ساخت آثاری نظیر Monarch: Legacy of Monsters (مونارک: میراث هیولاها)، WandaVision (واندا ویژن) و The Boys (پسران) نقش داشته را برانگیخته است.

مت شکمن در جریان مصاحه جدید خود فاش کرده که پروسه فیلم‌برداری Fantastic Four از بهار سال آینده در شهر لندن آغاز خواهد شد تا هر چه زودتر شاهد پیوستن خانواده محبوب دنیای کمیک به ماجراجویی‌های جهان‌های موازی ابرقهرمانان دنیای سینمایی مارول باشیم. او همچنین اعلام نمود که مسئله انتخاب بازیگران برای نقش‌های رید ریچاردز، بن گریم، سو استورم و جانی استورم با فرا رسیدن اعتصابات پیچیده و دشوار شد و به همین سبب نیز استودیو مارول از اعلام نام بازیگران آن‌ها خودداری کرده است و در صورت پایان یافتن این جنبش، طرفداران مارول از اسامی آن‌ها مطلع خواهند شد.

او همچنین به صحبت درباره فیلم‌نامه این پروژه پرداخت و ادعا کرد که داستانی را شاهد خواهیم بود که تاکنون در آثار مرتبط با مارول مشاهده نشده است.

ای کاش می‌توانستم دقیق صحبت کنم ولی باید بگویم که در بسیاری از زمینه‌ها با اثر کاملاً متفاوتی طرف خواهیم بود. شاهد فیلمی خواهیم بود که به هیچ عنوان شبیه آن را در دنیای سینمایی مارول مشاهده نکرده‌اید.

با توجه به کیفیت آثار سینمایی و تلویزیونی دنیای سینمایی مارول در سال‌های اخیر که با افت فاحشی روبرو بوده است، نمی‌توان چندان به ادعاهای مت شکمن اطمنیان کرد. با این حال باید تا ۲ مه ۲۰۲۵ (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴) صبر کرد و دید که فیلم Fantastic Four چگونه می‌تواند متفاوت‌ترین پروژه MCU را رقم بزند.

