فرنچایز The Walking Dead سریال‌های متعددی دارد که هر کدام از آن‌ها توانستند ترس و وحشت خوبی را به نمایش بگذارند.

سریال «مردگان متحرک» به اثری برجسته در دنیای سریال در دهه ۲۰۱۰ میلادی تبدیل شد و سریالی بسیار موفق و بزرگ به شمار می‌رفت که توانسته ایده‌های کلاسیک وحشت را با درام کاراکترمحور خوب و جذابی ترکیب کند تا نمایشی بسیار مهیج و تماشایی از تلاش ریک گرایمز با بازی اندرو لینکلن و گروهش برای بقا در دنیایی آخرالزمانی را به نمایش بگذارد. این سریال در طول ۱۱ فصل خودش هرگز رویکردی ایمن نسبت به کاراکترها در پیش نگرفته و هیچ کاراکتری در این اثر جایگاه مستحکمی نداشته است و این در حالی است که در ادامه سریال نیز ترس از مردگان متحرک جای خودش را به احتیاط و ترس از زنده‌ها می‌دهد.

به دنبال موفقیت این سریال نیز شبکه ای‌ام‌سی به سراغ ایجاد فرنچایز «مردگان متحرک» رفت تا با ساخت نسخه‌های فرعی متعدد، همچنان این مجموعه را زنده نگه دارد و داستان‌های جدیدی را از آن به نمایش در بیاورد. در کل این مجموعه قسمت‌های بسیار زیادی وجود دارند که نه‌تنها در بیان داستانی جذاب عالی بودند بلکه توانستند بینندگان را به وحشت بیندازند. در ادامه همراه با ما باشید تا به بررسی ترسناک‌ترین قسمت‌ها در فرنچایز «مردگان متحرک» و رتبه‌بندی آن‌ها بر اساس امتیاز IMDb بپردازیم.

۱۱. قسمت هفتم فصل اول سریال The Walking Dead: World Beyond

