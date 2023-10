فهرست تروفی‌‌های بازی Lords of the Fallen منتشر شده است که شامل ۵۵ تروفی برونز، ۷ تروفی نقره‌ای و ۰ تروفی طلایی می‌شود. لیست تروفی‌ها را در ادامه مطالعه می‌کنید: Lord of The Fallen Earn all trophies. A Veil Lifted Die in Axiom for the first time. Lost and Found Retrieve vigor lost upon death. Weapon Collector Collect all […]

لیست تروفی‌های Lords of the Fallen منتشر شد محمد حسین کریمی ۱۶ مهر ۱۴۰۲ - 12:23