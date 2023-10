نوار سلامتی به انتهای خود می‌رسد، شخصیت اصلی از ارتفاع یک کوه سقوط می‌کند، ناگهان پایان زمان بمب اعلام می‌گردد …

گمان می‌کنید عاقبت تلخ تمام این صحنه‌های ناگوار چه خواهد بود؟ همان موردی که همیشه موجب شنیدن جملاتی مثل «لعنت به این شانس!» می‌شود. البته شاید هم برای برخی لبخند و درس از شکست را فراهم نماید.

به هرشکل، این سرانجام عبرت انگیز را چه دوست داشته باشیم، چه نداشته باشیم، فرقی به حالش نمی‌کند. بدبختانه این رفیق وفادار در تمام بازی‌های ویدیویی دیده می‌شود و با چهره‌های مختلفش برای شما هنگام باختن، دستمال سفیدش را تکان می‌دهد و سلام می‌کند.

البته که عنوان مقاله همه چیز را کاملا فاش ساخت؛ آخر نام این یار همیشه همراه هر گیمر کسی نیست جز سرنوشت غم انگیزی به نام Game Over!

حال در میان چنین معرکه‌ای، دروغ است اگر که به کنایه بگوییم همه Game Overها سر و ته یک کرباس هستند، چیزی به اسم بهترین صفحه باخت وجود ندارد یا هیچ کدامشان جذاب نیستند.

اتفاقا ما در این مطلب قصد داریم نگاهی به همین موضوع داشته باشیم، با ده نوع گوناگون صفحه باختن آشنا شویم (یا مرورشان کنیم) و در پایان، تصمیم بگیریم که کدام موارد از جهانِ «بازیکن! بازی را باختی!» نسبت به باقی رقبای پهنه نبرد بهتر و جذاب‌تر می‌باشند.

۱۰ نمونه از Game Overهای صنعت گیمینگ

۱. ساده… کم‌هزینه… بی‌دردسر… کلیشه‌ای…

کم دردسرترین و به قولی اقتصادی، کم هزینه‌ترین نوع باختن، یک صفحه ساده است که به شما می‌گوید: «Game Over» و تمام. دیگر حداکثر دکمه‌های Load، Continue و Exit مهمان این محفل ساده خواهند بود.

گاهی نیز هنرمندی به خرج داده می‌شود و موارد دیگری را نیز می‌بینیم. به فرض مثال برخی بازی‌ها هربار جملات متفاوتی را پس از مرگ کاراکتر نشان می‌دهند؛ از «May You Rest In Peace (باشد که در آرامش بخوابی)» گرفته تا «Death Is Upon You (مرگ تو را درگرفت)». منتها اینها نمونه‌های ادبیاتی آن هستند؛ وگرنه که گفتن یک «You’re Dead» ساده‌تر از این حرف‌هاست!

به علاوه، طراحی و تصاویر پس زمینه نیز در هر بازی فرق می‌کند. عده‌ای از بازی‌سازان ترجیح می‌دهند پس از باخت، دوربین دور جسد شخصیت به آرامی بچرخد. بعضی هم فقط از یک پس زمینه سیاه استفاده می‌کنند که گوشه آن نوشته‌های همیشگی «بازی را باختی!» به چشم می‌آید.

البته گمان می‌برم که به اندازه کافی در صدها بازی مختلف آنها را تجربه کرده‌ایم و هزار برابر این کلمات می‌توانیم متن را گسترش دهیم؛ فلذا به همین قدر از سخن برایش بسنده نموده، شما را به مورد دوم دعوت می‌نمایم.

۲. به نظر سختی برایت مناسب نیست

بازی‌های ویدیویی مشهوری هستند که اگر بازیکن در آنها از تعداد معینی بیشتر ببازد، سوالی تمیز از بازیکن پرسیده می‌شود: «آیا می‌خواهید سطح سختی را تغییر دهید؟»

درواقع انگار هوش مصنوعی بازی تشخیص داده که سطح سختی، دارد مخاطب بازی را به صورتی غیراستاندارد به چالش می‌کشد. در نتیجه پیشنهاد تغییر سختی را ارائه می‌دهد. ضمن اینکه خارج از این مسئله نیز، در صفحه باخت چنین بازی‌هایی معمولا گزینه تغییر سختی در کنار Load و دیگر گزینه‌ها دیده می‌شود.

Resident Evilهای جدید معمولا بعد از سه تا چهار بار باختن سوال تغییر سطح سختی را از بازیکن می‌پرسند.

۳. زحمت Load کشیده می‌شود؛ نیازی به دکمه نیست

بهترین مثال قابل درک، You Diedهای بازی‌های سولزلایک خواهند بود که شما را به آخرین Checkpoint بازی برمی‌گردانند؛ یعنی آخرین مکانی که ذخیره خودکار یا ذخیره دستی روند ماجرا انجام شده (در اینجا Bon Fireها).

این صفحه‌ها نه دکمه Load دارند و نه Continue. فقط خبر مرگ کاراکتر اصلی را می‌دهند و سپس بدون اینکه ما را به زحمت بیاندازند، به صورت خودکار عمل Load انجام می‌گیرد.

البته فراموش نکنیم که فقط قرار نیست بازی‌های سولزلایک این نوع از باختن را داشته باشند. معمولا فرنچایزهایی مثل Call of Duty هم از چنین نوعی بهره می‌برند؛ بدین صورت که اول دلیل باخت را به بازیکن می‌گویند (مثلا You were killed by a grenade) و بعد از آن است که آخرین Checkpoint برایمان Load می‌گردد.

۴. Busted

نمی‌دانم چه رازی دارد، لیکن Busted را اکثرا در فرنچایز Need For Speed می‌توان دید. وقتی ماشین‌های پلیس موفق می‌شوند اتومبیل مسابقه دهنده را تخریب کنند یا با محاصره گیرش بیندازند، این نوع باختن نمایان می‌شود. حالا تنها اتفاقی که می‌افتد، شروع مجدد از گاراژ یا مخفیگاه است.

طراحی صفحات Busted در طول فرنچایز تفاوت‌های چشمگیری به خود دیده. در NFS: Rivals پارکینگ را می‌بینیم و اعدادی که همین طور به سمت صفر حرکت می‌کنند. درحالی که در NFS: Heat پلیس و دستگیری شخصیت اصلی را می‌بینیم و بازهم اعدادی که به شدت کاهش می‌یابند.

شیوه Heat اندکی یادآور NFS: Hot Pursuit از قدیمی‌ترین بازی‌های سری NFS است.

۵. تا فردا هم باختی مشکلی نیست؛ دوباره تلاش کن

در تمام بازی‌های Racing (مسابقات اتومبیل رانی) از Forza گرفته تا Grid می‌دانیم باختن یعنی به فلان رتبه در مسابقه نرسیم. لیکن یک مورد همیشه بعد از چنین باختی وجود دارد: امکان تلاش دوباره تا ابد. اما تعدادی انتقاد بر ویژگی “تلاش دوباره” وجود دارد.

خب، احتمالا با داستان‌های همیشگی مسابقات آشنایی دارید که می‌گویند: «اگر می‌خواهی جایگاه کسب کنی، باید Legendary (افسانه‌ای/حرفه‌ای) باشی! باید مثل فلان رقیبت در هیچ مسابقه‌ای نبازی!»

بعد جالب است که وقتی در مسابقه ببازید، سرزنش می‌شوید. درحالی که همان مسابقه را اگر صد بار امتحان نمایید و عاقبت برنده شوید، نتیجه چیز دیگری خواهد شد: «آره! می‌دانستم تو پتانسیل Legendary شدن را داری!»

حال سوال اینجاست؛ آیا کسی که بعد از صد بار باختن بالاخره مسابقه را می‌برد، پتانسیل افسانه‌ای شدن دارد!؟ همان طور که ملاحظه می‌کنید، متاسفانه ویژگی “تلاش دوباره” در بازی‌های Racing این ایراد بزرگ را در خود دارند: «هیچ کدام تقریبا از نظر داستانی منطقی نیستند!»

۶. Permadeath یا Permanent Death

شاید Permadeath نوع ناآشناتری از Game Over باشد که اتفاقا طبیعی هم هست؛ زیرا بازی‌های دارای Permadeath شهرتشان به اندازه آثار مشهوری مثل Call of Duty (که پیش‌تر درباره‌اش حرف زدیم،) نیست.

Permanent Death یا مرگ همیشگی یکی از وحشتناک‌ترین باختن‌ها در عرصه بازی‌های ویدیویی می‌باشد. کاراکتر را به کل از دست می‌دهید، آیتم‌ها پاک می‌شوند، ممکن است فایل Save شما به شکلی مریض حذف بگردد (!) و درنهایت مجبور به ساخت کاراکتر جدید و شروعی تازه خواهید شد.

لاکن با وجود این همه اعصاب خردی، اگر باز هم حس می‌کنید به این نوع از باختن احساس عجیبی از ارادت و علاقه‌مندی خاص پیدا کرده‌اید یا می‌خواهید به صورت آزمایشی تجربه‌اش نمایید، می‌توانید Minecraft را با سطح سختی Hardcore امتحان کنید. افزون بر این، برخی بازی‌های Survival هم Permadeath را در درون خود جای داده‌اند. موفق باشید!

۷. مرگ قابل بازی

در جهان بازی‌های Dark Souls و Elden Ring اگر شخصیت اصلی بمیرد، برخلاف گفته Loreها روحش وارد برزخ (Underworld) نمی‌شود و در یکی از Bon Fireها رجعت می‌کند. این نوع مرگ از ویژگی‌های اصلی در دنیای بازی‌های هیدتاکا میازاکی است. ولی حالا اگر چنین مرگی واقعا و حقیقتاً منجر به ورود به دنیای مردگان می‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد؟

Lords of the Fallen is a cosmic horror-inspired dark fantasy epic that “makes death playable“. Lords of the Fallen یک فانتزی بزرگ حماسی تیره با الهام از ژانر وحشت است که “مرگ را قابل بازی می‌کند“. GamesRadar+

به جای You Diedهای کلیشه‌ای و همیشگی هیدتاکا میازاکی، Lords of the Fallen به شما یک شانس دوباره برای جنگیدن می‌دهد. یعنی همان طور که کریتوس توسط زئوس کشته شد و به Underworld ورود کرد، بازیکن در این بازی نیز وارد جهان مردگان می‌شود. آن وقت دوباره همانند کریتوس باید از آنجا به جهان زندگی برگردد.

ولی یک تفاوت اساسی با God of War هست؛ اگر برای کریتوس صرفا این یک داستان بود، برای بازیکن چنین چیزی تجربه یک You Died متفاوت است! یعنی شانس دوباره‌ای که هنگام مرگ کاراکتر به بازیکن هدیه داده می‌شود.

منتها مرگ در جهان مردگان، فرصت جدیدی نمی‌دهد و آنجا دیگر پایان کار می‌باشد. موردی که اصولا اگر غیر از آن رخ می‌داد، ماجرا را کمی غیرمنطقی می‌کرد.

۸. اتاق بازگشت از مرگ

