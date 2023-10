برخی از فیلم‌های ژانر علمی تخیلی علی‌رغم جذابیت‌هایی که داشته‌اند اما به طرز ناامید کننده‌ای توسط مخاطبین سینما نادیده گرفته شده و فراموش گشته‌اند.

ژانر علمی تخیلی همیشه از اهمیت ویژه‌ای برای سینماگران برخوردار می‌باشد. ژانری مملو از جلوه‌های ویژه پرهزینه و چشم‌نواز که عموماً بر روی موضوعاتی دست می‌گذارد کهجزو آمال و آرزوهای بشریت از دیرباز تاکنون بوده و به واسطه آثار این ژانر، شاهد به تصویر کشیدن آینده‌ای هستیم که شاید روزی انسان‌ها موفق به تجربه آن باشند.

با این حال متاسفانه به طرز ناامید کننده‌ای برخی از فیلم‌های ساخته شده در این ژانر آن‌طور که می‌بایست توسط مخاطبین تحویل گرفته نشده و با وجود این که از المان‌های جذاب و هیجان‌انگیزی بهره می‌برند اما پس از اکران با بازخوردهای بسیار منفی روبرو گشته و سریعاً از یادها فراموش شده‌اند. نمونه بارز این مسئله را می‌توان در قبال شاهکار سینمایی ریدلی اسکات یعنی Blade Runner (بلید رانر) مشاهده کرد که پتانسیل واقعی آن چندین دهه بعد توسط سینماگران کشف شد تا در نهایت دنباله‌ای حول محور آن ساخته شود.

اگرچه که فیلمی همچون Blade Runner در نهایت آن بازخوردی که لیاقتش داشت را دریافت نمود اما در مقاله امروز به سراغ آثاری رفته‌ایم که هر سال بیش از پیش توسط سینماگران فراموش شده و بعید به نظر می‌رسد که نسل جوان نیز فرصتی برای درخشش این پروژه‌ها در نظر بگیرند. مسئله‌ای که سبب شده تا در مقاله امروز به سراغ معرفی ۱۰ فیلم برتر فراموش شده در ژانر علمی تخیلی برویم.

فیلم The Last Man on Earth (آخرین مرد روی زمین) به کارگردانی سیدنی سالکو و اوبالدو بی. راگونا در سال ۱۹۶۴

منبع متن: gamefa