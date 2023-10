یک روز قبل از عرضه، نقدها و نمرات بازی Lords of the Fallen از سوی نشریه‌های معتبر منتشر شدند. با ما همراه باشید. در ادامه خلاصۀ برخی نقد و بررسی‌های منتشر شده از وبسایت‌های معتبر را مطالعه می‌کنید: Attack of the Fanboy 9/10 اکثر چیزهایی که طرفداران سولزلایک دوست دارند، اینجا در بالاترین سطح قرار […]

نقدها و نمرات Lords of the Fallen منتشر شدند محمد حسین کریمی ۲۰ مهر ۱۴۰۲ - 16:55