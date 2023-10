تیم سازندۀ بازی Lords of the Fallen اعلام کرد که برای رساندن سطح کیفی نسخۀ ایکس باکس Lords of the Fallen به سایر نسخه‌ها، دارندگان این پلتفرم‌ها باید تا به‌روزرسانی اول مدتی صبر کنند. وضعیت زمانی بدتر می‌شود که بدانید نسخه‌های PC و PS5 خود حتی با پچ روز عرضه، عملکرد خوبی ندارند و افت […]

نسخه ایکس باکس بازی Lords of the Fallen با به‌روزرسانی بعدی عملکردی در حد پلتفرم‌های دیگر خواهد داشت محمد حسین کریمی ۲۰ مهر ۱۴۰۲ - 23:11