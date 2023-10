حساب رسمی بازی Lords of the Fallen در پلتفرم اجتماعی X، موضع خود را در مورد استفاده از قفل Denuvo روشن کرده است. با گیمفا همراه باشید. در پاسخ به سؤالات یک بازیکن در مورد نوع DRMای که نسخه PC بازی Lords of the Fallen در هنگام عرضه از آن استفاده می‌کند، استودیوی هکس‌ورکز (Hexworks) […]

Lords of the Fallen از قفل Denuvo بر روی نسخه PC استفاده نمی‌کند علیرضا محمدی ۲۱ مهر ۱۴۰۲ - 16:49