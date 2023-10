شبکه ای‌ام‌سی به تازگی تریلری برای سریال The Walking Dead: The Ones Who Live منتشر کرده است. اولین فصل از سریال The Walking Dead: Daryl Dixon بر محوریت شخصیت دریل دیکسون با بازی نورمن ریدوس توانست بسیار موفق باشد و این در حالی است قسمت‌های پایانی سریال Fear the Walking Dead نیز به زودی پخش […]

تریلر تازه سریال The Walking Dead: The Ones Who Live علی محمدپناه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ - 08:55

شبکه ای‌ام‌سی به تازگی تریلری برای سریال The Walking Dead: The Ones Who Live منتشر کرده است. اولین فصل از سریال The Walking Dead: Daryl Dixon بر محوریت شخصیت دریل دیکسون با بازی نورمن ریدوس توانست بسیار موفق باشد و این در حالی است قسمت‌های پایانی سریال Fear the Walking Dead نیز به زودی پخش خواهند شد، بیننده‌ها و طرفداران همچنان مشتاق دیگر نسخه فرعی از فرنچایز «مردگان متحرک» یعنی سریال The Walking Dead: The Ones Who Live هستند. سریال «مردگان متحرک: کسانی که زنده می‎‌مانند» بر محوریت شخصیت ریک گرایمز با بازی اندرو لینکلن و میشون گرایمز با بازی دانای گوریرا است که بار دیگر در کنار هم قرار می‌گیرند. در کامیک کان نیویورک امسال نیز تریلری تازه برای این سریال منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید. دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰ با اینکه به نظر می‌رسید ریک گرایمز در فصل نهم سریال و با فداکاری از دنیا رفته اما این شخصیت در پایان سریال «مردگان متحرک» حضور داشت و همین نیز نشان دهنده این بود که سفر او هنوز به پایان نرسیده است. حالا این سریال تازه قرار است دیدار مجدد ریک و میشون را به نمایش بگذارد. علاوه بر این تریلر تازه منتشر شده، تصاویری نیز از سریال «مردگان متحرک: کسانی که زنده می‌مانند» منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید. این تصاویر علاوه بر ریک و میشون، کاراکترهای دیگری از این سریال را نشان می‌دهند. انتظار می‌رود که پخش این سریال از ماه فوریه سال ۲۰۲۴ میلادی شروع شود. منبع: collider

The Walking Dead, The Walking Dead: The Ones Who Live, سریال مردگان متحرک

منبع متن: gamefa