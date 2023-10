شرکت اپیک گیمز (Epic Games) مجدداً تاکید کرده است که در سال ۲۰۲۳ و سال‌های پس از آن به ارائه بازی‌های رایگان در فروشگاه خود ادامه خواهد داد.

کایل بیلینگ (Kyle Billing)، مدیر بخش محصولات و استراتژی محتوا در اپیک گیمز، در طی مراسم Unreal Fest 2023 اظهار داشت که ارائه بازی‌های رایگان در فروشگاه اپیک گیمز در سال ۲۰۲۳ و پس از آن ادامه خواهد داشت. همچنین بیان شد که این برنامه همچنان محرک اصلی جذب کاربر و تبدیل به کاربران پولی محسوب می‌شود و با توجه به آمار، تا به امروز بیش از ۹۰ میلیون کاربر جدید را جذب کرده است.

علاوه بر این، اشاره شد که Deals of the Week اولین کمپین همیشه سبز فروشگاه اپیک گیمز خواهد بودکه برای نمایش محتوای خارج از کمپین های چادری آن طراحی شده است. این برنامه‌ها برای همه محتوا و برای همه آزاد است. لازم به ذکر است که برنامه‌ها مستقیماً از طریق ابزار مدیریت تخفیف دریافت می شوند. همچنین معاملات هر سه‌شنبه ارائه می‌شود و در چندین قفسه ممتاز قرار می‌گیرد.

برنامه Epic First Run که در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۳ راه‌اندازی می‌شود، عناوین انتشار جدیدی را هدف قرار می دهد که به طور انحصاری در فروشگاه اپیک گیمز عرضه می شوند. علاوه بر این، برنامه Now on Epic با تشویق شرکا برای بازگرداندن عناوین کاتالوگ به فروشگاه اپیک گیمز باعث رشد کاتالوگ می‌شود. با هر دو برنامه، شریک ۱۰۰٪ از درآمد خالص را از هزینه‌های بازیکنان در پرداخت‌های پردازش شده توسط اپیک گیمز در ۶ ماه اول دریافت می‌کند. همچنین بر خلاف Epic First Run که شرکت تاریخی برای پایان برنامه اعلام نکرده است، برنامه Now on Epic فقط برای یک سال تقویمی اجرا خواهد شد.

در این ارائه همچنین بهبود عملکرد ویترین فروشگاه اپیک گیمز مورد بحث قرار گرفت. تمرکز این شرکت با بهبود زمان آرام شروع شد و از آنجا به دنبال بهبود زمان‌بندی بازیابی سیستم است. کلاینت فروشگاه اپیک گیمز اکنون شروع سرد کاهش یافته از ۱۳ ثانیه در فوریه به کمتر از ۵ ثانیه با آخرین آزمایش در ماه آگوست را دارد. با حرکت رو به جلو، مرحله بعدی کار حول کم کردن شکاف در SysTray Restore، به ویژه SysTray Restore به کتابخانه می‌چرخد و کاربران در سال ۲۰۲۴ شاهد این پیشرفت ها خواهند بود.

منبع: Twistedvoxel