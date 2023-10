مقایسه تیلور سوئیفت و استیون اسپیلبرگ توسط کارگردان Deadpool 3

شان لوی که کارگردانی فیلم مورد انتظار Deadpool 3 را بر عهده دارد، نسبت به شهرت خواننده آمریکایی یعنی تیلور سوئیفت واکنش نشان داده است.

شان لوی با تولید مجموعه تلویزیونی Stranger Things (چیزهای عجیب) و حال با بر عهده داشتن سکان هدایت Deadpool 3 (ددپول ۳) به کارگردانی پرمشغله و مشهور در هالیوود بدل گشته که طرفداران دنیای سینمایی مارول برای به تصویر کشیدن تقابل ددپول و ولورین توسط وی حسابی به وجد خواهند آمد. حال به نظر می‌رسد که توجه این کارگردان ۵۵ ساله به خواننده مشهور آمریکایی جلب شده است.

تیلور سوئیفت خواننده و ترانه‌سرای مشهور آمریکایی که طی سال‌های گذشته با تولید موسیقی‌‌های متنوع، طرفدارانش را به وجد آورده است، امسال فیلمی تحت عنوان Taylor Swift: The Eras Tour (تیلور سوئیفت: تور دوره‌ها) را تدارک دیده که در کمال شگفتی، حسابی مورد توجه سینماگران قرار گرفته و با تنها ۲۰ میلیون دلار بودجه، فروشی معادل ۱۰۰ میلیون دلار را در مدت زمانی کوتاه رقم زده است.

موفقیت این فیلم سبب شده تا شان لوی، تیلور سوئیف را “صدایی برای یک نسل و نیرویی خلاق” توصیف کرده و دیدگاه کارگردانی وی را با شخص استیون اسپلیبرگ مقایسه نماید. شاید برای شما جالب باشد تا بدانید که تیلور سوئیف در سال ۲۰۲۱ فیلم ۱۵ دقیقه‌ای درام و عاشقانه All Too Well: The Short Film (همه‌اش را خیلی خوب: فیلم کوتاه) را کارگردانی کرده بود که از شان لوی در قامت یکی از عوامل بهره می‌برد.

کارگردان فیلم Deadpool 3 در ستایش تیلور سوئیفت اعلام نموده که:

او از دیدگاه عمیق و خلاقانه‌ای بهره می‌برد که در چه زمینه خلق شعر، ملودی، تور کنسرت، موزیک ویدیو و حتی فیلم می‌تواند توانایی منحصر به فرد خود را در محصول نهایی اثرگذار جلوه دهد. این مسئله را در قبال استیون اسپیبرگ نیز شاهد هستیم زیرا زمانی که مشغول کارگردانی Real Steel (فولاد ناب) در سال ۲۰۱۱ بودم، از وی پرسیدم که “چگونه می‌توانی نسبت به فیلم‌برداری صحیح یک پروژه اطمنیان داشته باشی؟” استیون اسپیلبرگ در پاسخ اعلام نمود که “طریقه دیدگاه تو همان اطمینانی است که می‌بایست پیدا نمایی.” این همان چیزی است که احساس می‌کنم تیلور سوئیفت به خوبی آن را درک کرده است؛ زیرا به غریزه‌اش اعتماد کرده و خواسته‌اش را عملی می‌کند.

تیلور سوئیف قطعاً هنرمند توانمندی در حیطه کاری خود محسوب می‌شود. با این حال مقایسه او با کارگردان بزرگ و صاحب سبکی همچون استیون اسپیلبرگ حتی من باب “اعتماد به غریزه” می‌تواند واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته باشد. نظر شما درباره این موضوع چیست؟

منبع: ورایتی