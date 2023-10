به تازگی تریلری برای فصل دوم سریال Time منتشر شده که بلا رمزی را در کنار جودی ویتاکر نشان می‌دهد. بلا رمزی به دنبال نقش‌آفرینی در فصل اول سریال The Last of Us حالا قرار است در فصل دوم سریال Time حضور داشته باشد. در این سریال تازه،‌ بلا رمزی نقش زنی باردار و زندانی […]

تریلر فصل دوم سریال Time با بازی بلا رمزی علی محمدپناه ۲۷ مهر ۱۴۰۲ - 11:00