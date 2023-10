انیمیشن‌های استاپ‌موشن همیشه به لطف ماهیت همه‌جانبه خودشان توانستند بینندگان را مجذوب مسحور خودشان کنند.

استاپ‌موشن ابزاری اولیه برای داستان‎‌سرایی به شمار می‌رفت و به بینندگان این اجازه را می‌داد تا موقتاً باورهای خودشان را کنار بگذارند و از داستان لذت ببرند. استاپ‌موشن از همان ابتدای دنیای سینما در آثار مختلفی استفاده می‌شد و هنرمندان مختلف نیز تلاش داشتند با به کار گرفتن روش‌های منحصربه‌فرد، سبک انیمیشن‌سازی خودشان را ایجاد و به نمایش بگذارند.

رابطه میان صنعتگر و کارگردان با استاپ‌موشن بیشتر از همیشه احساس می‌شود چراکه یک جهان به طور کامل از پایه ساخته می‌شود. طبیعت همه‌جانبه استاپ‌موشن نیز مسیری را برای مخاطبان ایجاد می‌کند تا جهان‌های ترسناک، کمدی و فراواقعی را کاوش کنند. استاپ‌موشن همچنین مضامین را شخصیت‌سازی می‌کند و همین نیز باعث شده تا استاپ‌موشن یکی از مدیوم‌های جذاب باشد. در ادامه همراه با ما باشید تا به معرفی همه‌جانبه‌ترین انیمیشن‌های استاپ‌موشن بپردازیم.

۱۰. انیمیشن Isle of Dogs – محصول سال ۲۰۱۸

