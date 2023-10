به تازگی تریلری برای فیلم The Boys in the Boat منتشر شده، اثری که درباره تیم قایقرانی و به کارگردانی جورج کلونی است. فیلم The Boys in the Boat اثری تازه به کارگردانی جورج کلونی است که قرار است در اواخر سال جاری میلادی اکران شود و در همین راستا نیز کمپانی ام‌جی‌ام تریلری را […]

تریلر فیلم The Boys in the Boat ساخته جورج کلونی علی محمدپناه ۲۷ مهر ۱۴۰۲ - 13:04