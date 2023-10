انیمیشن Night of The Zoopocalypse با صداپیشگی دیوید هاربر معرفی شد

در انیمیشن Night of The Zoopocalypse، این‌بار حیوانات هستند که باید در برابر زامبی‌ها شانس بقای خود را بیازمایند!

داستان در انیمیشن Night of The Zoopocalypse (شب آخرالزمانی باغ‌وحش) از آن جایی آغاز می‌شود که پس از اینکه یک شهاب‌سنگ مرموز به یک باغ‌وحش برخورد می‌کند؛ اکثر حیوانات محصور در باغ‌وحش به زامبی تبدیل می‌شوند و تنها گروه کوچکی از آن‌ها جان سالم به در می‌برند؛ اما این پایان ماجرا برای آن‌ها نیست، آن‌ها حال باید از ارتشی از زامبی‌ها که شامل دوستان قدیمی‌شان نیز می‌شود بگذرند تا بلکه بتوانند از این باغ‌وحش جهنمی بگریزند.

نام این اثر اشاره‌ی مستقیمی به فیلم کلاسیک Night of The Living Dead (شب مردگان زنده)، اثر جرج رومروی فقید دارد که طبق گفته‌ی کارگردانان این اثر، این انیمیشن ادای احترامی به فیلم Night of The Living Dead خواهد بود. ریکاردو کرتیس و رودریگز کاسترو در اینباره می‌گویند:

این انیمیشن ادای احترامی به فیلم‌های هیولایی خواهد بود که ما با آن‌ها بزرگ شدیم خواهد بود. جامپ‌اسکیرها، موجودات خارق‌العاده و کاراکترهای به یادماندنی و دوست‌داشتنی بخش‌هایی ناگسستنی از انیمیشن Night of The Zoopocalypse هستند.

انیمیشن Night of The Zoopocalypse به کارگردانی ریکاردو پرز-کرتیس و رودریگز کاسترو در دست توسعه قرار داد. کورتیس و کاسترو پیش‌تر با کار بر روی انیمیشن Rio 2 و Ice Age: Collision Course (مسیر برخورد) شناخته می‌شوند. از صداپیشگان این اثر می‌توان به دیوید هاربر و پاول سان-هیونگ لی اشاره کرد.

انیمیشن Night of The Zoopocalypse در اواخر سال ۲۰۲۴ به روی پرده‌ی نقره‌ای می‌رود.

منبع: کولایدر